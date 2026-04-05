Bintang Maroko: Saya tidak akan memberikan jersey saya kepada siapa pun demi keamanan saya

Pemain asal Maroko, Othman Maama, bintang klub Inggris Watford, mengungkapkan filosofi pribadinya mengenai pertukaran jersey setelah pertandingan.

Pemain yang meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia U-20 2025, yang dimenangkan oleh timnas Maroko, mengatakan bahwa ia bukanlah tipe pemain yang membagikan jersey-nya, karena ia selalu waspada bahwa beberapa orang mungkin menggunakan barang-barang pribadinya dengan cara yang tidak pantas.

Maama menambahkan, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Maroko "Al-Batal": "Saya bukan tipe orang yang meminta atau membagikan jersey.. Setelah pertandingan, saya menyapa para penggemar, dan merayakan bersama tim saya jika kami menang.. Jika kami kalah, saya langsung menuju ruang ganti."

Dia melanjutkan: "Kadang-kadang memang menyenangkan memberikan kaosmu, tapi aku tipe orang yang sangat berhati-hati.. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang dengan barang-barang bekasmu.. Jadi aku waspada, tidak banyak memberikan, dan berusaha menjaga keamananku."