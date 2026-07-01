Bintang Maroko mewujudkan impian masa kecilnya... Bayern Munich mengumumkan transfer Sibari

Bayern Munich hari ini, Rabu, mengumumkan secara resmi telah merekrut pemain timnas Maroko, Ismail Saibari, yang didatangkan dari PSV Eindhoven asal Belanda, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2031, dengan ketentuan ia akan bergabung dengan tim Bavaria tersebut setelah menyelesaikan partisipasinya bersama tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Klub Jerman tersebut menegaskan, dalam pernyataan melalui situs resminya, bahwa Sibari, yang berusia 25 tahun, akan mengenakan jersey nomor 34 bersama Bayern Munich, sehingga menjadi salah satu rekrutan utama tim dalam persiapan menghadapi musim-musim mendatang.

Beberapa laporan media menyebutkan bahwa Bayern Munich telah mencapai kesepakatan dengan PSV Eindhoven untuk mendatangkan Saibari dengan nilai transfer 55 juta euro, sebelum sang pemain bergabung dengan pemusatan latihan timnas Maroko menjelang Piala Dunia 2026.

Ismail Saibari lahir di kota Terrassa, Spanyol, dan memulai karier sepak bolanya di akademi Anderlecht, Belgia, sebelum pindah ke tim junior Genk, lalu bergabung dengan PSV Eindhoven pada musim panas 2020, di mana ia dengan cepat menembus tim utama.

Selama kariernya bersama klub Belanda tersebut, Sibari mencetak 42 gol dan memberikan 29 assist, serta berkontribusi dalam meraih gelar Liga Belanda dan Piala Super masing-masing tiga kali, selain memenangkan Piala Belanda dua kali. Ia juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Belanda musim ini.

Di level internasional, ia membela tim nasional “Singa Atlas” sejak tahun 2023 dan turut andil dalam meraih gelar Piala Afrika 2025. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 34 pertandingan internasional dan mencetak 12 gol.

Pemain ini menunjukkan performa luar biasa di Piala Dunia 2026, dengan mencetak gol-gol penentu dalam hasil imbang melawan Brasil (1-1), kemenangan atas Skotlandia (1-0), dan kemenangan atas Haiti (4-2), serta berhasil mengeksekusi tendangan penalti terakhir yang membawa Maroko mengeliminasi Belanda di babak 32 besar. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Maroko dan dunia Arab di turnamen ini dengan 3 gol.

Kesepakatan yang tidak tercapai dalam semalam

Max Eberl, anggota dewan direksi Bayern Munich yang bertanggung jawab atas urusan olahraga, mengatakan: “Kami sangat senang dapat merekrut Ismail Saibari, salah satu penyerang paling mengesankan di Piala Dunia kali ini. Kesepakatan seperti ini tidak terwujud dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang. Bagi kami, penting untuk menjelaskan kepadanya keinginan kami untuk merekrutnya sejak dini, karena kami menyadari potensinya, dan kami mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depannya bersama Bayern Munich sejak awal. Saibari akan menambah kualitas yang besar serta sentuhan kreativitas dan ketidakpastian dalam sistem serangan kami.”

Sementara itu, Direktur Olahraga klub, Christoph Freund, mengatakan: “Ismail Saibari telah meraih gelar juara Liga Belanda tiga kali berturut-turut bersama PSV Eindhoven, serta memiliki pengalaman yang luas di Liga Champions, dan saat ini ia membuktikan nilainya di level tertinggi dalam Piala Dunia. Dia adalah pemain serba bisa, penuh energi dan keberanian di lapangan, serta memiliki mentalitas dan ambisi yang kami cari di Bayern München. Selain itu, kemampuannya mencetak gol dan kepribadiannya akan memberikan kontribusi penting bagi tim; dia adalah tipe pemain yang membuat penonton datang ke stadion untuk menyaksikannya.”

Impian masa kecil

Sibari mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan raksasa Jerman tersebut, dengan mengatakan: “Sejak kecil, setiap pemain bermimpi untuk bergabung dengan klub seperti Bayern Munich, karena semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Bayern bersaing setiap musim untuk meraih gelar-gelar terbesar, seperti Liga Champions, dan saya ingin memenangkan sebanyak mungkin gelar di sini.”

Ia menambahkan: “Gaya permainan Bayern sangat cocok untuk saya, dan saya merasa akan bisa menampilkan yang terbaik bersama tim ini. Saya akan bekerja sekeras mungkin setiap hari untuk membantu klub mencapai tujuannya. Selain itu, pelatih Vincent Kompany juga memainkan peran penting dalam keputusan saya, dan saya sangat menantikan untuk bekerja di bawah kepemimpinannya.”