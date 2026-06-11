Bintang Maroko menyampaikan pesan yang mengharukan setelah kekecewaan di Piala Dunia

Abdel Samad Al-Zalzuli, bintang tim nasional Maroko, menyampaikan pesan yang menyentuh hati setelah ia dicoret dari skuad Piala Dunia 2026 akibat cedera.

Al-Zalzuli awalnya masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia, namun ia mengalami cedera saat pertandingan persahabatan melawan Norwegia.

Pelatih Mohamed Wahbi memutuskan untuk mengesampingkan Al-Zalzuli dari skuad Atlas Lions, karena cedera ligamen kolateral lututnya memaksanya absen dalam waktu yang lama.

Al-Zalzuli menulis melalui akun Instagram-nya, "Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang atas pesan dukungan dan cinta yang saya terima selama beberapa hari terakhir."

Dia melanjutkan, "Ketidakhadiran saya di turnamen sepenting ini merupakan pukulan berat, dan saya tidak menyangkal bahwa hal itu menyakitkan. Namun, di masa-masa sulit, iman, kesabaran, dan rasa syukur adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Alhamdulillah atas segalanya."

Dia menekankan, "Mereka yang mengenal saya tahu bahwa saya tidak akan menyerah. Saya akan bekerja setiap hari, dengan kekuatan dan semangat yang lebih besar dari sebelumnya, untuk kembali lebih kuat dan lebih baik."

Dia juga menambahkan, "Saya juga mendoakan kesuksesan bagi tim nasional Maroko. Saya yakin mereka akan melakukan yang terbaik untuk mewakili negara kita dengan bangga. Saya mengajak semua warga Maroko untuk bersatu di belakang mereka, dan mendukung mereka di setiap langkah... Terima kasih atas dukungan kalian yang tak pernah putus."

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