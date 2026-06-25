Bintang Maroko mengakui: Kami kurang rendah hati saat menghadapi Haiti... dan kami harus menanggung akibatnya

Pemain asal Maroko, Bilal El Khannous, bintang klub Stuttgart asal Jerman, berpendapat bahwa tim nasional negaranya kurang rendah hati saat menghadapi Haiti, dan harus menanggung akibatnya. Ia juga menekankan bahwa fase selanjutnya di Piala Dunia tidak boleh ada kesalahan.

Timnas Maroko secara resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Haiti pada dini hari Kamis ini dengan skor 4-2, sehingga menempati posisi kedua dengan raihan 7 poin, di belakang Brasil yang memimpin klasemen berdasarkan selisih gol.

Tim "Singa Atlas" sempat tertinggal dua kali dari tim Haiti yang secara resmi telah tersingkir dari Piala Dunia sebelum pertandingan ini, namun mereka bangkit dan akhirnya meraih kemenangan telak.

Mengenai hal ini, Al-Khnous mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "BeIN Sports": "Saya rasa kami kurang rendah hati di beberapa kesempatan, dan kami harus menanggung konsekuensinya."

Dia menambahkan, seperti dilansir situs Prancis “Foot Mercato”: “Kami tidak sepenuhnya fokus dalam perebutan bola, dan tidak memainkan serangan kami dengan kekuatan penuh, yang membuat mereka semakin percaya diri. Itulah sebabnya mereka bisa mencetak dua gol.”

Ia melanjutkan: “Pelatih (Mohamed Wahbi) meminta kami untuk lebih efektif dalam merebut bola dan merebut kembali penguasaan bola. Itulah yang kami lakukan di babak kedua, dan pada akhirnya kemenangan ini memang pantas kami raih.”

Dia menambahkan: “Kami memiliki strategi permainan, dan tim percaya padanya. Kami mengerahkan kemampuan kami untuk kepentingan tim, dan hal itu membuahkan hasil meskipun kami kebobolan beberapa gol.”

Dia menyimpulkan: “Bagian pertama turnamen telah berakhir, dan kami akan segera memulai bagian berikutnya. Saat itu, situasinya akan seperti ini: menang berarti lolos, kalah berarti tersingkir. Tim menyadari hal itu.”

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan juara Grup F yang terdiri dari Belanda, Jepang, dan Swedia, sementara Tunisia secara resmi tersingkir setelah kalah dalam dua pertandingan pertamanya.