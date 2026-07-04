Lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 bukan sekadar kemenangan baru yang menambah catatan prestasi tim nasional Maroko, melainkan sebuah tonggak yang memperkuat keyakinan para pemainnya bahwa apa yang diraih oleh “Singa Atlas” bukanlah kebetulan belaka, melainkan hasil dari mentalitas yang kokoh dan semangat kebersamaan yang membuat perbedaan di saat-saat tersulit.

Timnas Maroko mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0 pada hari Sabtu, sehingga memastikan tempat di babak perempat final, sambil menunggu pemenang antara Prancis dan Paraguay.

Pemain Nael Al-Ainawi menegaskan bahwa timnas Maroko berhasil mengatasi kesulitan saat menghadapi Kanada berkat “karakter yang kuat dan kemampuannya beradaptasi dengan jalannya pertandingan”, sekaligus memuji dukungan penonton yang menyemangati tim.

Situs resmi turnamen Maroko mengutip pernyataan Al-Ainawi setelah kemenangan tersebut, di mana ia mengatakan: “Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, serta kepada seluruh suporter atas dukungan tanpa syarat mereka. Tim Kanada menampilkan babak pertama yang sangat baik dan menimbulkan banyak masalah bagi kami; kami tidak memulai pertandingan dengan cara yang diharapkan. Namun, di babak kedua, kami mampu menganalisis penampilan kami dan menemukan solusi yang memungkinkan kami mencetak tiga gol.”

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Ia menjelaskan: “Mentalitas adalah rahasia kekuatan kami, dan kami tidak pernah menyerah, tidak hanya di Piala Dunia ini, tetapi sudah bertahun-tahun. Semangat inilah yang menjadi ciri khas tim nasional kami, dan kami mendapatkan kekuatan dari seluruh rakyat yang mendukung kami.”

Al-Ainawi mengungkapkan bahwa Ketua Federasi Sepak Bola Maroko (Fawzi Lakjaâ) menayangkan cuplikan video tentang Maroko kepada para pemain sebelum pertandingan untuk memotivasi mereka, namun ia menekankan bahwa mewakili negara tetap menjadi motivasi terbesar bagi semua orang.

Mengenai lawan Maroko berikutnya di perempat final, ia berkata: “Kami melihat di turnamen ini bahwa tidak ada pertandingan yang mudah. Kami akan menyaksikan pertandingan Prancis melawan Paraguay dengan saksama, mempelajari kedua tim dengan baik, lalu fokus pada persiapan untuk pertandingan berikutnya.”

Posisi yang Layak di Antara Tim-Tim Terbaik Dunia

Sementara itu, gelandang muda Ayoub Bouadi menegaskan bahwa timnas Maroko terus membuktikan posisinya di antara tim-tim terbaik dunia, sambil menyoroti bahwa penampilan “Singa Atlas” mencerminkan kualitas skuad dan ambisi yang dimilikinya.

Radio Mars mengutip pernyataan Bouadi: “Kami kembali menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah tim yang istimewa dengan skuad kuat yang mampu bersaing dengan tim-tim terbaik.”

Bintang klub Lille asal Prancis itu menekankan bahwa tim nasional Maroko tidak akan mengubah pendekatannya di tahap selanjutnya, sambil menegaskan bahwa para pemain akan terus bekerja dengan kerja keras dan fokus yang sama, demi melanjutkan perjalanan di turnamen ini dan meraih prestasi baru yang akan menambah sejarah sepak bola Maroko.

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