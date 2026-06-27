Bintang Maroko ikut terjun ke kancah persaingan... Akankah Ibrahim Diaz lolos dari "ganjal Mourinho"?

Ibrahim Díaz, bintang Real Madrid dan tim nasional Maroko, sedang menjalani momen penting dalam karier sepak bolanya setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026. Ia kini berupaya meyakinkan pelatih baru José Mourinho agar memberinya tempat di starting line-up di tengah persaingan sengit dengan para bintang dunia untuk posisi sayap kanan.

Surat kabar "Sport" dari Katalonia melaporkan bahwa gelandang serang kelahiran Malaga ini, yang memimpin "Singa Atlas" lolos secara matematis ke babak 32 besar—dengan memberikan dua umpan kunci saat melawan Brasil dan Skotlandia—telah mengukuhkan posisinya sebagai poros serangan tim nasional Maroko.

Pelatih nasional Mohamed Wahbi menegaskan kepercayaannya pada bintang tersebut dengan mengatakan: “Ibrahim Díaz adalah pencetak gol terbanyak di Piala Afrika, bermain untuk Real Madrid, dan dia adalah pemain hebat. Dia akan memberikan banyak kontribusi; kami mengharapkan lebih darinya karena dia termasuk salah satu pemain terbaik,” sambil meredakan tekanan dengan menyoroti umpan-umpan penentu yang dia berikan dalam dua pertandingan pertama.

Namun, ujian sesungguhnya bagi kedewasaan pemain internasional Maroko ini akan menantinya setelah kembali ke Bernabéu, di mana ia akan menghadapi persaingan sengit untuk posisi sayap kanan dengan Arda Güler, Bernardo Silva, dan Endrick, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya seiring kedatangan Mourinho yang memulai semuanya dari nol.

Ibrahim berbagi sorotan bersama “Singa Atlas” bersama pemain berpengalaman seperti Hakimi, serta talenta muda seperti Ayoub Bouadi dan Neil Ainaoui, namun statusnya sebagai pemain Real Madrid secara signifikan menaikkan ekspektasi terhadapnya.

Pemain asal Malaga ini telah membuktikan selama tiga musimnya bersama Los Blancos kemampuannya untuk memenuhi tuntutan tertinggi, dengan mencetak hasil instan setiap kali diberi kesempatan turun ke lapangan, meskipun posisinya saat ini masih menjadi yang paling tidak pasti di tengah minat klub-klub Eropa terhadapnya.

Piala Dunia merupakan peluang emas bagi Ibrahim dan rekan-rekannya di Real Madrid setelah dua musim yang mengecewakan, di mana Mourinho memantau dengan cermat perkembangan para pemain masa depannya—beberapa di antaranya sudah diajaknya bicara—dalam turnamen yang bukan sekadar ajang sepak bola bagi mereka, melainkan langkah pertama untuk meyakinkan pelatih yang akan menuntut yang terbaik dari mereka sejak hari pertama masa persiapan.