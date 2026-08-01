Klub Barcelona bergerak untuk mengaktifkan opsi merekrut pemain asal Maroko, Ez Abde eh, Ezzedine Ounahi, gelandang Girona, guna menggantikan absennya pemain Belanda Frenkie de Jong dalam waktu yang lama, yang akan menepi dari lapangan selama 3 hingga 4 bulan akibat robeknya ligamen kolateral medial pada lutut kanannya.

Program Spanyol "El Chiringuito" mengungkapkan bahwa manajemen Catalan tengah serius mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Maroko berusia 26 tahun tersebut, di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini tengah yang terpukul hebat akibat cedera de Jong, serta kemungkinan hengkangnya Marc Casado.

Girona, yang terdegradasi ke divisi dua Spanyol, menuntut pembayaran penuh nilai klausul pelepasan dalam kontrak Ounahi yang mencapai 25 juta euro untuk mengizinkannya pergi, di tengah ketertarikan dari sejumlah klub Eropa, yang paling menonjol adalah Ajax dari Belanda di bawah asuhan mantan pelatihnya, Michel.

Direktur olahraga Deco menghadapi tekanan yang kian meningkat untuk menuntaskan transfer ini, terutama karena alternatif yang tersedia saat ini di lini tengah hanya terbatas pada Pedri, Gavi, dan Marc Bernal, yang menempatkan tim dalam posisi sulit menjelang bergulirnya musim baru.

Meski timnya terdegradasi, Ounahi tampil menawan musim lalu, di mana ia mencetak 5 gol dan menyumbang dua assist dalam 24 pertandingan di Liga Spanyol, yang menjadikannya salah satu elemen paling menonjol di tim Catalan tersebut kendati hasil-hasil yang mengecewakan.

Namun, cedera membuat gelandang Maroko itu absen menghadapi Barcelona dalam dua kesempatan yang mempertemukan kedua tim musim lalu, kendati perannya yang sangat penting dalam rancangan sang pelatih, Michel.

Ounahi menyimpan kenangan pahit bagi de Jong, sebab ia menjadi salah satu bintang tersingkirnya timnas Belanda oleh timnas Maroko dari babak 32 besar Piala Dunia melalui adu penalti, dalam pertandingan yang menjadi laga terakhir sang pemain Belanda bersama timnas negaranya hingga saat ini.

Meskipun gaya kedua pemain berbeda, di mana Ounahi lebih bercirikan ofensif dan piawai bermain di lini tengah yang lebih maju atau di sayap, Barcelona tetap melihatnya sebagai solusi yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan de Jong, yang saat ini berada bersama rekan-rekannya di pusat pelatihan St. George's Park meski dalam kondisi cedera.