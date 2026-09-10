Omar El Hilali, bintang Espanyol, berharap bisa kembali lagi ke skuat timnas Maroko selama jeda internasional mendatang.

El Hilali mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Mundo Deportivo "Jika kamu menampilkan level yang dibutuhkan bersama klubmu, kamu akan selalu punya peluang untuk bergabung dengan timnas, dan ketika kamu tidak melakukannya, peluangmu akan menyusut ke titik terendah."

Ia melanjutkan, "Ketika waktunya tiba, hal itu akan terjadi. Jika aku dipanggil, aku akan sangat senang, dan jika itu tidak terjadi, aku akan terus bekerja keras agar suatu saat aku bisa kembali ke barisan timnas Maroko."

Ia menuturkan, "Apakah kamu merasa sedih karena dicoret dari Piala Afrika dan Piala Dunia? Hal itu membuatmu sedih, karena kamu punya peluang untuk pergi bersama timnas negaramu, tapi pada akhirnya kamu tidak pergi. Suka atau tidak, kamu mulai berpikir apa yang bisa kulakukan agar aku bisa pergi?"

Ia mengungkapkan, "Aku hanya menjadi salah satu suporter mereka. Dalam sepak bola selalu ada peluang kedua dan ketiga, apalagi aku masih muda. Aku berharap suatu hari bisa tampil di Piala Afrika dan Piala Dunia, dan itu datang sebagai hasil dari apa yang kamu tampilkan bersama klubmu. Aku fokus 100%."

Ia menjelaskan, "Apa pendapatmu tentang apa yang terjadi di final Piala Afrika antara Maroko dan Senegal? Dalam pertandingan sepak bola apa pun, pada saat salah satu tim yang bertanding meninggalkan lapangan, kemenangan harus diberikan kepada tim lawan."

Ia menegaskan, "Jika aku tidak suka dengan apa yang dikatakan wasit dan memutuskan meninggalkan lapangan, itu tidak masuk akal. Ini berkaitan dengan aturan sepak bola, dan wasit ada karena suatu alasan. Kamu boleh suka atau tidak suka dengan keputusannya, tapi kamu harus terus bermain dan mematuhinya."

Ia menambahkan, "Adapun penalti Brahim Diaz, memang benar orang sering mengatakan bahwa itu seperti lotre, tapi ada juga banyak faktor yang berpengaruh seperti ketegangan dan lapangan. Lain kali kita harus menang, dan aku yakin tidak ada yang akan mengingat apa yang terjadi."

Mengenai masa depannya bersama Espanyol, El Hilali mengomentari, "Aku punya kontrak hingga 2027, dan setelah itu ada satu tahun opsional yang terkait dengan pencapaian sejumlah target, dan jika target-target itu tidak tercapai, ada hal-hal ekonomi lain dan sebagainya."

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