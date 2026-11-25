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Bek Manchester United Ayden Heaven dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depannya di Old Trafford setelah baru satu pertandingan di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino. Pemain berusia 20 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan saat United menelan kekalahan telak 4-0 dari Liverpool, sehingga perannya di era baru langsung dipertanyakan.

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Heaven pertimbangkan hengkang pada Januari di tengah perjuangan menghindari degradasi

Menurut BBC, Heaven khawatir menit bermainnya akan berkurang karena Pochettino mengandalkan pemain berpengalaman untuk membawa United keluar dari zona degradasi. Meski lebih memilih dipinjamkan pada Januari, sang bek juga akan mempertimbangkan kepindahan permanen.

United ingin memperkuat lini pertahanan pada musim dingin ini dan telah dikaitkan dengan Calvin Bassey dari Fulham . Kedatangan pemain bertahan lain akan membuat posisi Heaven dalam persaingan memperebutkan tempat semakin sulit.

Fulham dan Barcelona sama-sama memantau pemain berusia 20 tahun itu, menurut laporan tersebut. Keduanya sebelumnya pernah berusaha merekrutnya ketika ia meninggalkan Arsenal menuju Old Trafford pada Februari 2025.

Pergantian pelatih menghambat perkembangan bek muda

Pergantian pelatih yang terus terjadi telah mengganggu perkembangan Heaven selama hampir dua tahun di Manchester. Pochettino sudah menjadi pelatih permanen ketiga yang membesut bek tengah itu di klub.

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Meski menandatangani kontrak hingga 2029 dengan opsi perpanjangan satu tahun, Heaven sulit mendapatkan tempat sebagai starter secara reguler. Ia telah tampil 32 kali secara keseluruhan, tetapi musim ini hanya dua kali menjadi starter dalam 11 laga Liga Primer dan dua kali dalam empat pertandingan Liga Champions.

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Pochettino ingin terlibat dalam keputusan soal skuad dan berbicara dengan para pemain

Meski ditunjuk sebagai pelatih kepala, bukan manajer, Pochettino menegaskan bahwa ia berharap memiliki suara besar dalam keputusan mengenai skuad, selain menentukan susunan pemain.

"Saya pernah menjadi pelatih kepala, pelatih, manajer, dan pada akhirnya itu tidak banyak mengubah apa pun, karena menurut saya cara kami bekerja tidak bergantung pada sebutan jabatan," kata Pochettino. "Saya tahu bahwa sebagai pelatih kepala, sayalah yang akan menentukan skuad untuk hari Minggu dan memilih sebelas pemain utama. Tentu saja, ke depannya saya ingin terlibat dalam semua keputusan penting terkait skuad. Bagaimanapun, Manchester United adalah sebuah klub sepak bola, bukan?"

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Mantan pelatih Spurs dan Chelsea itu juga telah berbicara secara individual dengan para pemainnya. "Menurut saya, penting bagi para pemain untuk mendengarkan apa yang perlu mereka katakan, untuk memahami posisi mereka dalam semua aspek," tambahnya. "Bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan dan apa yang sedang terjadi. Itu penting."

Ujian Liga Champions menanti menjelang bursa transfer yang krusial

United harus segera bangkit dari kekalahan telak melawan Liverpool sebelum menghadapi Sporting dalam pertandingan kelima mereka di fase liga Liga Champions. Penampilan meyakinkan di kompetisi Eropa sangat penting untuk menstabilkan tim di bawah Pochettino.

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Bagi Heaven, beberapa pekan mendatang menjadi kesempatan penting untuk membuktikan diri. Jika ia gagal mendapatkan tempat dalam rencana Pochettino, kepindahan pada Januari tampak semakin mungkin terjadi.