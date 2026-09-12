Bek asal Portugal, Diogo Dalot, mengungkapkan rasa sakit yang ia rasakan akibat menyaksikan kesuksesan Manchester City, tekanan yang menyertai saat bermain bersama United, serta tekadnya untuk membantu mengembalikan Man United ke puncak sepak bola Inggris dan Eropa.

Situs Tribuna memuat pernyataan Dalot yang disampaikan kepada jaringan ESPN, di mana ia berkata, "Saya tidak akan mengatakan bahwa hal itu tidak menyakitkan, karena memang benar-benar menyakitkan. Ada musim-musim di mana kami bahkan tidak mampu bersaing dengan mereka. Menyakitkan untuk mengatakan itu."

Ia menambahkan, "Saya ingin menjadi bagian dari tim yang mengembalikan Manchester United ke puncak, karena itulah yang saya saksikan dari klub ini saat saya tumbuh besar. Mereka menang, bersaing, dan memiliki pemain-pemain terbaik di dunia, dan saya ingin menjadi bagian dari itu."

Ia melanjutkan, "Saya tidak bisa berbicara mewakili semua orang, tetapi apa yang saya coba lakukan untuk diri saya sendiri adalah memikirkan apa yang ingin saya capai, dan sampai mana saya ingin melangkah. Ketika saya menandatangani kontrak dengan klub ini, saya tidak melakukannya sambil berpikir bahwa saya akan pergi setelah dua atau tiga tahun. Saya menandatangani kontrak karena inilah tempat terbaik yang bisa saya tempati. Anda menjadi bagian dari klub yang bisa menjadi klub terbesar di dunia."

Ia menyambung, "Ketika saya tiba, ada beberapa pemain yang telah menghabiskan waktu lama di sini, dan mereka membantu saya memahami banyak hal. Terkadang Anda melewati masa sulit, tetapi itu tidak seburuk yang Anda kira. Dan terkadang orang salah memahami kritik, sebab kritik tidak selalu merupakan hal buruk. Kadang kala kritik bersifat membangun, dan Anda harus memikul sebagian tanggung jawab."

Dalot berkata, "Saya rasa keberadaan saya di sini selama ini membuat saya merasa bahwa terkadang sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mencoba membantu para pemain memahami bahwa keadaan tidak seburuk yang mereka kira, dan terkadang tidak sebaik yang mereka kira. Saya merasa hal itu tentu harus menjadi salah satu peran saya sekarang."

Ia menambahkan, "Apa yang saya pelajari selama masa yang saya lewati di sini adalah bahwa pertandingan-pertandingan seperti ini mengubah wajah sebuah musim. Kami melihat contohnya musim lalu, ketika kami sedang melewati masa yang sangat buruk, lalu datang pertandingan melawan Manchester City yang memberi kami kepercayaan diri untuk menjalani serangkaian pertandingan dan meraih kemenangan demi kemenangan."

Ia melanjutkan, "Musim ini kami tidak mendapatkan poin yang mungkin seharusnya kami dapatkan dan yang kami inginkan, tetapi pertandingan-pertandingan seperti ini bisa memberi Anda percikan yang membuat Anda merasa benar-benar mampu untuk terus melangkah maju. Tidak ada pertandingan lain yang lebih kami harapkan untuk dijalani sekarang selain laga ini."

Ia menegaskan, "Bagi saya, targetnya adalah memenangi Liga Inggris dan Liga Champions Eropa. Jika Anda melihat masa yang saya lewati di sini, Anda tidak akan menemukan satu kali pun kami benar-benar bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris hingga bulan Mei, dan mencapai pekan-pekan terakhir dalam posisi berada di jantung persaingan."

Ia menambahkan, "Mungkin akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup saya untuk menjadi bagian dari sesuatu yang mengembalikan klub ini ke persaingan memperebutkan gelar-gelar itu, karena, sejujurnya, di sinilah tempat yang seharusnya ditempati klub ini."

Ia menutup, "Saya tahu jika kami mencapai tahap itu dan menjadi dekat, saya rasa kami akan menciptakan sesuatu di sekitar klub ini. Itulah yang paling memberi saya motivasi, untuk melakukan segala yang saya bisa demi menjadi bagian dari itu, dan saya berharap kami bisa mencapai momen itu."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora