Bintang Manchester City ungkap yang dilakukan Foden di ruang ganti setelah kartu merahnya

Sebuah laporan media mengungkap, pada Senin hari ini, reaksi Phil Foden, bintang Manchester City, di ruang ganti, usai kartu merah yang diterimanya kemarin saat menghadapi Manchester United.

Foden menerima kartu merah langsung pada menit ke-23 akibat menendang Bruno Fernandes.

Meski bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari 70 menit, City meraih kemenangan pertamanya di Stadion Old Trafford dalam hampir tiga tahun terakhir berkat gol kontroversial Erling Haaland.

Elliot Anderson, pemain terbaik dalam laga tersebut, mengungkap, menurut surat kabar "The Sun", bahwa Foden "melompat kegirangan" ketika bertemu dengan rekan-rekan setimnya.

Anderson berkata: "Jelas dia sangat kecewa karena tidak bisa bermain di sepanjang laga, tetapi dia melompat kegirangan di ruang ganti. Begitu juga kami semua."

Ia melanjutkan: "Jelas kartu merah itu membuat pertandingan jauh lebih sulit, dan kami semua saling bahu-membahu, dan itu menunjukkan kepemimpinan penuh semangat juang yang sesungguhnya dari para pemain."

Ia menambahkan: "Tentu saja tidak ideal, Phil, kau harus keluar lapangan, tetapi kami semua berjuang untuk itu. Hal itu mengubah cara bermain, tetapi kami tampil sangat baik dalam situasi seperti ini."

Ia melanjutkan: "Aku sudah mengerahkan segala kemampuanku demi tim - duel-duel satu lawan satu dan bermain melewati lini. Kurasa aku tampil bagus, dan aku tetap tenang saat menguasai bola bersama tim, serta membantu semua orang."

Anderson tampil luar biasa dalam laga kandang dan tandang melawan United musim lalu bersama Nottingham Forest, dan menjadi target ideal mereka di lini tengah.

Pemain berusia 23 tahun itu lebih memilih bergabung dengan Manchester City dalam kesepakatan senilai 116 juta pound sterling, dan menjuluki klub barunya "raja-raja Manchester" saat perkenalan dirinya pada Juli.

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