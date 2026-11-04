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Gelandang Manchester City Phil Foden merasa akhirnya mulai kembali menemukan performa terbaiknya setelah masa sulit membuatnya kehilangan tempat di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 26 tahun itu bangkit dari skorsing pada awal musim dengan serangkaian penampilan impresif yang diwarnai gol.

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Bangkit dari kekecewaan di Piala Dunia

Foden perlahan kembali menemukan performanya di City setelah melewati periode sulit dalam kariernya. Gelandang berusia 26 tahun itu mengalami penurunan performa signifikan yang akhirnya membuatnya tidak masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.

Namun, peningkatan kontribusinya dalam serangan belakangan ini membantu sang pengatur permainan kembali menemukan ritmenya di level klub. Ia tampak kembali berenergi dan siap berkontribusi di semua ajang untuk klubnya. Foden baru-baru ini mencetak gol pertamanya di Liga Primer musim ini melawan Ipswich Town. Gol itu datang setelah ia harus menjalani larangan bermain di kompetisi domestik akibat kartu merah yang diterimanya dalam derbi Manchester.

Foden kembali merasa segar dan tajam

Lulusan akademi City itu yakin jeda yang terpaksa ia jalani dari kompetisi domestik justru bermanfaat bagi permainannya. Setelah mencetak gol di liga melawan Ipswich, ia membukukan hat-trick spektakuler dan satu assist dalam kemenangan 5-1 atas AEK Athens di Liga Champions.

"Saya mendapat kartu merah yang disayangkan saat melawan United," jelas Foden kepada wartawan pada Selasa. "Namun, jeda itu baik untuk saya. Saya rasa saya kembali dengan pikiran yang benar-benar segar dan lebih tajam. Terlibat dalam terciptanya gol memberi Anda banyak kepercayaan diri. Ketika Anda juga bermain secara reguler, Anda perlahan menemukan ritme dan kenyamanan bermain."

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Berharap segera kembali dipanggil Inggris

Foden ingin kembali mencapai level yang ia tunjukkan pada 2024. Pada musim gemilang itu, torehan 27 gol di semua kompetisi, yang merupakan catatan terbaik sepanjang kariernya, mengantarkannya meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer dan Pemain Terbaik PFA.

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"Semoga saya bisa kembali ke level itu," ujar Foden. "Saya rasa, lewat penampilan saya belakangan ini, saya sedikit demi sedikit mulai kembali ke sana."

Meski belakangan tampil sukses, Foden memastikan bahwa ia belum berbicara dengan Tuchel sejak tidak masuk skuad Piala Dunia. "Yang benar-benar saya coba lakukan hanyalah fokus pada permainan saya sendiri dan berharap suatu hari nanti panggilan itu datang lagi," katanya.

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Ujian melawan Leipzig menanti di kompetisi Eropa

Foden akan berupaya melanjutkan performa apiknya belakangan ini saat Manchester City kembali berlaga di kompetisi Eropa pekan ini. Tim tersebut tengah bersiap menghadapi RB Leipzig dalam laga krusial Liga Champions pada Rabu malam.