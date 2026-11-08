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Penurunan performa Manchester City belakangan ini memicu kekhawatiran di seluruh Liga Primer Inggris. Gary Neville menduga persoalan hukum yang dihadapi klub di luar lapangan akhirnya mulai membebani mental skuad. Setelah kekalahan mengecewakan 3-1 dari Nottingham Forest, mantan kapten Manchester United itu menilai sorotan terus-menerus terhadap kemungkinan sanksi semakin sulit diabaikan.

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City tersandung di markas Forest, Arsenal perlebar keunggulan

Tim asuhan Enzo Maresca menelan kekalahan tandang 3-1 yang merugikan dari Nottingham Forest pada Sabtu, pukulan berat lainnya bagi mereka dalam musim 2026/27. City kini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Liga Primer saat ini sekaligus juara bertahan, Arsenal.

Penurunan performa belakangan ini sangat kontras dengan awal musim City yang perkasa. Tim asal Manchester itu semula tampak tak terbendung dengan meraih tujuh kemenangan beruntun dalam tujuh laga pembuka liga sebelum performa mereka tiba-tiba merosot.

Neville soroti gangguan di luar lapangan

Selepas peluit akhir, Neville mengatakan kepada NBC Sports bahwa ketidakpastian yang terus berlanjut terkait sanksi berat kemungkinan besar membebani ruang ganti. Di tengah sorotan publik yang intens terhadap klub, pengamat itu menilai situasi tersebut telah menjadi hambatan psikologis besar.

“Selama sekitar sebulan terakhir, semua orang di tempat kami membicarakan hal itu, dan para pemain itu akan terus-menerus ditanya, ‘Menurut Anda apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi jika mereka benar-benar terdegradasi? Apakah Anda akan bertahan?’” kata Neville. “Bayangkan keluarga Anda juga harus menghadapi semua itu, sementara agen Anda terus memikirkan hal-hal semacam itu. Jadi, hal tersebut tidak bisa dikesampingkan sebagai faktor yang mulai memengaruhi mereka.”

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Mantan kapten Manchester United itu tetap menegaskan bahwa City harus meningkatkan performa di lapangan. Ia menambahkan: “Jika Anda kalah dalam satu atau dua pertandingan, Anda bisa mulai menjadikan hal itu sebagai alasan. Namun, mereka harus bermain lebih baik, harus bersaing dalam pertandingan, dan harus memastikan mereka tampil lebih baik di lapangan, baik secara taktis maupun fisik.

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“Namun, saya yakin hal itu sedikit banyak berdampak, mengingat besarnya tekanan pemberitaan yang mereka hadapi dalam empat hingga enam pekan terakhir.”

Maresca keluhkan kurangnya intensitas

Sementara Neville menyoroti tekanan dari luar, Maresca berfokus pada kekurangan fisik timnya. Berbicara seusai pertandingan, pelatih City itu mengkritik keras penampilan skuadnya sepanjang 45 menit pertama di City Ground.

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“Pada babak pertama, ketika Anda tidak mampu mengimbangi intensitas dan kalah dalam semua duel, situasinya menjadi sulit,” jelas pelatih asal Italia itu. “Lalu ketika kami ingin bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dalam pertandingan seperti ini, Anda harus mengimbangi intensitas dan memenangkan duel. Jika tidak, situasinya selalu sulit.”

Maresca mengakui timnya membuat keadaan menjadi sangat sulit akibat awal pertandingan yang buruk. “Pada babak pertama, kami tidak cukup bagus dalam duel dan perebutan bola kedua. Kami kalah dalam semuanya,” tambahnya. “Lalu saat kami mencoba bereaksi, kami sudah tertinggal 2-0, dan dalam sepakbola, situasi seperti itu selalu sulit.”

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Tekanan terhadap pasukan Maresca kian besar

City kini harus mencari cara untuk menghentikan kemerosotan mereka sebelum jarak dengan Arsenal semakin lebar. Dengan ancaman sanksi berat, termasuk degradasi, yang membayangi setelah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan, ketangguhan mental skuad itu menghadapi ujian besar.

Maresca akan menuntut respons fisik segera dalam laga-laga mendatang. Kehilangan lebih banyak poin bukan hanya akan merusak ambisi juara mereka, tetapi juga memperbesar tekanan dari luar yang terus menyelimuti masa depan jangka panjang klub.