Setelah kepindahannya dari BVB ke Barcelona, Adeyemi mencetak gol pertamanya untuk raksasa Catalan saat menghadapi tim Swiss itu dan juga dihujani pujian oleh media Spanyol di luar kontribusi tersebut.

Pemain berusia 24 tahun itu disebut telah "memberikan sinyal" dan "tampil paling menonjol" dalam kemenangan laga uji coba tersebut, tulis Marca, yang kemudian juga menobatkan pemain Jerman itu sebagai "tokoh utama pertandingan". Selain gol pembukanya, Adeyemi juga memberi assist untuk gol 2-1 Hamza Abdelkarim. Skor baru menjadi lebih telak pada menit-menit akhir setelah masuknya Dani Olmo dan Lamine Yamal.

Meski begitu, Adeyemi dinilai memainkan "sebuah pertandingan yang sangat komplet" dan mengirimkan "sebuah pernyataan" kepada pelatih Hansi Flick: "Ia ingin mengamankan satu tempat di starting XI. Di lini serang yang akan diwarnai persaingan sangat ketat, pemain Jerman itu perlahan mulai unggul. Ia bermain bagus di sisi kanan maupun kiri dan sangat menentukan."

Adeyemi menjadi "bintang malam ini" di Barca

Sport juga melihat Adeyemi sebagai "bintang malam ini", yang memainkan "pertandingan terbaiknya di pramusim": "Kecepatannya mengesankan. Pada level ini, ia bisa menjadi rekrutan yang luar biasa."

Adeyemi pindah ke Barca pada pertengahan Juli setelah empat tahun di BVB dengan nilai hanya 22 juta euro. Pada 2022, Die Borussen masih menggelontorkan sekitar 30 juta untuk winger tersebut. Namun, biaya transfer Adeyemi masih bisa meningkat menjadi 29 juta lewat bonus, sehingga kerugian transfer Die Borussen bisa dibatasi hingga seminimal mungkin.

Selain itu, Dortmund juga mengamankan klausul penjualan kembali sebesar 35 persen untuk Adeyemi. Jadi, jika pemain 24 tahun itu suatu hari meninggalkan Barca dengan nilai transfer tinggi, BVB akan kembali mendapatkan keuntungan besar dari hal tersebut.

Di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi kehilangan tempatnya sebagai starter pada musim lalu dan terutama pada paruh kedua musim lebih sering hanya berperan sebagai supersub. Pada akhirnya, ia tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi besar secara konsisten sejak pindah dari RB Salzburg ke Ruhrgebiet.

Kini ia ingin mencoba melakukan awal baru yang sukses bersama Flick di Barca, tetapi untuk itu ia harus menghadapi persaingan luar biasa di tim yang diperkuat bintang-bintang seperti Yamal, Raphinha, atau Anthony Gordon.

Flick mengkritik Adeyemi setelah debutnya di Barca

Setelah debutnya pada awal Agustus, Flick masih melontarkan nada yang sangat kritis terhadap Adeyemi. "Dia punya potensi jauh lebih besar daripada yang dia tunjukkan. Di latihan saya sudah melihat Karim yang lebih baik," nilai pelatih kepala raksasa Catalan itu setelah hasil imbang 2-2 timnya melawan Birmingham City, di mana Adeyemi berada di lapangan dalam 45 menit pertama.

"Banyak hal" dari permainan Adeyemi "tidak begitu bagus", jelas Flick. "Tapi dia juga baru memasuki pekan latihan pertama, jadi itu normal. Kecepatannya dan kualitas penyelesaiannya bagus, dia punya banyak potensi. Dan saya juga pikir dia bisa memberi kami banyak hal."

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