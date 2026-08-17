Setelah pindah dari BVB ke FC Barcelona, Adeyemi mencetak gol pertamanya untuk klub Katalan itu saat melawan Swiss dan juga dihujani pujian oleh pers Spanyol, bukan hanya karena itu.

Pemain berusia 24 tahun itu disebut telah "mengirimkan sinyal" dan tampil "sangat menonjol" dalam kemenangan uji coba tersebut, tulis Marca, yang juga menobatkan pemain Jerman itu sebagai "protagonis pertandingan". Selain gol pembuka yang ia cetak, Adeyemi juga memberi assist untuk gol Hamza Abdelkarim yang membawa skor menjadi 2:1. Skor kemudian baru menjadi lebih meyakinkan pada menit-menit akhir setelah masuknya Dani Olmo dan Lamine Yamal.

Adeyemi tetap disebut memainkan "pertandingan yang sangat komplet" dan telah mengirimkan "sebuah pernyataan" kepada pelatih Hansi Flick: "Dia ingin mengamankan tempat di starting XI. Di lini serang yang akan diwarnai persaingan yang sangat ketat, pemain Jerman itu perlahan mulai unggul. Dia bermain baik di sisi kanan maupun kiri dan sangat menentukan."

Adeyemi jadi "bintang malam ini" di Barca

Sport juga melihat Adeyemi sebagai "bintang malam ini", yang disebut telah menjalani "pertandingan terbaiknya di pramusim": "Kecepatannya mengesankan. Pada level ini, dia bisa menjadi rekrutan baru yang luar biasa."

Adeyemi pindah ke Barca pada pertengahan Juli setelah empat tahun di BVB dengan nilai yang tergolong rendah, yakni 22 juta euro. Pada 2022, Die Schwarzgelben masih menggelontorkan sekitar 30 juta untuk pemain sayap tersebut. Namun, biaya transfer Adeyemi masih bisa meningkat menjadi 29 juta berkat bonus, sehingga kerugian bisnis Die Schwarzgelben bisa ditekan hingga minimum.

Selain itu, Dortmund juga mengamankan klausul sebesar 35 persen dari penjualan kembali Adeyemi. Jadi, jika suatu hari pemain 24 tahun itu meninggalkan Barca dengan nilai transfer tinggi, BVB akan kembali mendapat keuntungan yang sangat besar.

Di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi kehilangan tempat utamanya pada musim lalu dan khususnya di paruh kedua musim lebih sering hanya berperan sebagai supersub. Secara keseluruhan, ia tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi besar sejak pindah dari RB Salzburg ke Ruhrgebiet secara konsisten.

Kini ia ingin mencoba memulai awal baru yang sukses bersama Flick di Barca, tetapi di sana ia harus menghadapi persaingan yang luar biasa di skuad yang dihuni bintang-bintang seperti Yamal, Raphinha, atau Anthony Gordon.

Bagaimana pekan-pekan pertama Adeyemi di Barcelona?

Setelah debutnya pada awal Agustus, Flick masih melontarkan nada yang sangat kritis terhadap Adeyemi. "Dia punya potensi yang jauh lebih besar daripada yang dia tunjukkan. Di latihan saya sudah melihat Karim yang lebih baik," kata pelatih kepala klub Katalan itu setelah hasil imbang 2:2 timnya melawan Birmingham City, di mana Adeyemi bermain selama 45 menit pertama.

"Banyak hal" dari permainan Adeyemi "tidak begitu bagus", jelas Flick. "Tetapi dia juga baru memasuki pekan latihan pertamanya, jadi itu normal. Kecepatannya dan kualitas penyelesaiannya bagus, dia punya banyak potensi. Dan saya juga berpikir dia bisa memberi kami banyak hal."

Getty Images



