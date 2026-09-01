Rafa Alkorta, mantan bek Real Madrid, menilai bahwa Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick menampilkan gaya taktik istimewa yang tak mampu ditiru oleh tim Kerajaan, sekaligus memuji tekanan kuat yang diterapkan tim Katalan terhadap para lawan sejak awal musim.

Barcelona dan Real Madrid berbagi puncak klasemen Liga Spanyol setelah masing-masing meraih 3 kemenangan pada jornada-jornada pembuka, namun tim Katalan unggul dengan selisih dua gol dalam jumlah gol yang dicetak, setelah mencapai 12 gol, dalam awal musim yang ofensif dan kuat bagi kedua tim.

Alkorta berkata, saat tampil dalam program radio "El Larguero" di jaringan "Cadena SER": "Bagi siapa pun yang mengira ada tim yang mampu melakukan apa yang dilakukan Barcelona, sebaiknya lupakan itu. Kita tidak akan pernah melihat Real Madrid menerapkan gaya tekanan seperti yang diterapkan Barcelona."

Mantan bek Real Madrid itu menjelaskan bahwa gaya menekan Barcelona merupakan salah satu perbedaan paling menonjol antara kedua tim, dengan menganggap bahwa apa yang ditampilkan para pemain Flick membutuhkan sistem kolektif dan komitmen taktik yang sulit untuk ditiru.

Di sisi lain, Alkorta menyebut bahwa Real Madrid tidak selalu harus mengandalkan gaya yang sama untuk meraih keberhasilan, dengan mengutip gelar-gelar yang diraih tim selama tahun-tahun lalu, termasuk Liga Champions Eropa, meskipun tidak mengandalkan jenis tekanan ini dengan cara yang sama.

Ia menambahkan: "Memang benar mereka tidak membutuhkannya, karena mereka telah memenangi Liga Champions Eropa dan gelar-gelar lain tanpa itu, tetapi saya rasa ada sistem dan komitmen yang berbeda di Real Madrid."

Alkorta menilai bahwa pengelolaan beban fisik akan menjadi faktor penting bagi Real Madrid, terutama karena tim memiliki sejumlah bintang yang menjalani musim padat pertandingan, seraya memperingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada beberapa pemain dapat menyebabkan penurunan kesiapan mereka pada paruh kedua musim.

Ia menyinggung Jude Bellingham dan rekan-rekannya, dengan menganggap bahwa menjaga level penampilan mereka saat ini hingga bulan Maret akan menjadi tantangan, jika menit bermain dan energi mereka tidak dikelola dengan tepat.