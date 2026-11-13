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Setiap orang yang mengenal Raul Asencio, bintang Real Madrid, sudah tahu lebih dulu bahwa, meski menjalani operasi pada awal bulan lalu, ia akan berhasil mempersingkat masa pemulihan yang saat itu ditetapkan selama empat bulan, yakni hingga akhir Januari atau awal Februari 2027.

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Namun Asencio memiliki keberanian dan ketekunan, dan ia selalu menyadari bahwa dirinya akan mengerahkan segala kemampuannya, dengan menjalani sesi latihan ganda di Valdebebas, untuk mempercepat proses kembalinya ke lapangan.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Raul berhasil memangkas masa pemulihannya selama satu setengah bulan, setelah menjalani operasi untuk menangani retak pada tulang kakinya, dan ia berharap bisa bergabung dengan skuat tim untuk menghadapi Arsenal pada 9 Desember mendatang.

Pemain muda itu menyikapi hal tersebut dengan sangat serius, hingga beberapa hari lalu ia mulai mengenakan sepatu olahraganya, berlatih di atas rumput, dan menyentuh bola, hal-hal yang menurut rencana awal baru akan dimulai pada bulan Desember.

Dalam benaknya, kini ada satu tanggal spesifik yang ditandai dengan garis merah (16 Desember), setelah fokusnya kian meningkat untuk meraih sukses mengenakan kaus Real Madrid, menyusul perbincangan rutinnya dengan sang pelatih Jose Mourinho di dalam markas latihan Valdebebas.

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Pada malam itu, Real Madrid akan menjalani laga gugurnya yang pertama pada edisi Copa del Rey musim ini. Dan secara wajar, sesuai hasil undian, serta mengingat ini merupakan laga gugur pertama bagi klub yang berpartisipasi di Liga Champions, Real Madrid akan menghadapi sebuah tim dari divisi satu federasi atau divisi dua federasi.

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Pertandingan itu, kemungkinan besar, cukup berada dalam jangkauan tim untuk memberi Asencio menit bermain pertamanya, dan mengembalikan perasaannya sebagai seorang pesepakbola kembali; hal yang paling memberinya kebanggaan dalam hidup yang tidak selalu menjadi jalan lurus dan mulus di hadapannya.

Beberapa tikungan sulit memang muncul di jalannya, tetapi beberapa pekan lalu dalam wawancara dengan surat kabar AS ia menegaskan bahwa ia telah mengoreksi diri dan mengakui beberapa kesalahan yang ia perbuat, dan bahwa mulai sekarang ia akan mengabdikan dirinya untuk membela kaus Real Madrid dengan segala yang ia miliki, serta menjaga martabat dan nilai dirinya.

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Asencio bukanlah tipe pemain yang berbicara hanya untuk tampil di hadapan publik. Ia keras kepala, dan apa yang ia tetapkan di depan matanya, akan terus ia kerjakan hingga tercapai. Karena itu, ia berharap bisa kembali berlatih bersama kelompok tim utama setelah berakhirnya jeda internasional, bahkan ia juga bercita-cita untuk bergabung dengan skuat tim menghadapi Arsenal di Liga Champions pada 9 Desember, serta pertandingan Real Madrid melawan Osasuna di liga pada 13 Desember, tim yang sama yang ia hadapi saat menjalani laga perdananya di Stadion Santiago Bernabeu dua tahun lalu.

Mourinho merasa sangat gembira terhadap kepribadian Raul Asencio dan komitmen profesionalnya, hal yang terlihat pada malam bersejarah kemenangan di El Clasico, ketika ia menaiki pesawat bersama rekan-rekannya yang lain demi menunjukkan kesolidan dan solidaritas dengan kelompok, apa pun keadaannya.

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Asencio juga duduk di tribun Stadion Spotify Camp Nou, tepat di belakang bangku cadangan yang ditempati Mourinho dan anggota staf teknisnya.

Asencio menerima banyak hinaan di markas Barca, tetapi ia menunjukkan tingkat kedewasaan yang besar, dan hanya tersenyum serta merayakan kemenangan luar biasa di El Clasico bersama rekan-rekannya.