Di tengah suasana penonton yang luar biasa di Stadion Azteca, pertandingan antara Meksiko dan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berubah menjadi malam yang istimewa, penuh dengan rekor bersejarah dan prestasi individu.

Julian Quionones menjadi bintang utama pertandingan tersebut, setelah terus menunjukkan penampilan gemilangnya dan mencetak serangkaian rekor yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang terbesar timnas Meksiko dalam sejarah Piala Dunia, sementara rekor tak kebobolan kiper Rangel berakhir setelah rentetan menit yang menakjubkan tanpa kebobolan satu gol pun.

Julian Quionnis, penyerang Al-Qadisiyah asal Arab Saudi , mencatatkan sejarah saat menghadapi Inggris di Stadion Azteca, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Jaringan "Stats Foot" Prancis melaporkan bahwa Julián Quionones menambah koleksi golnya menjadi empat gol sepanjang partisipasinya di Piala Dunia, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Meksiko di turnamen tersebut, sejajar dengan dua legenda, Javier Hernández dan Luis Hernández.

Penampilan gemilang Keniones tidak berhenti sampai di situ, karena jaringan statistik “Skuaka” mengungkapkan bahwa ia menjadi pemain Meksiko pertama dalam sejarah yang berkontribusi langsung pada lima gol atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia, setelah mencetak empat gol dan memberikan satu assist.

Di sisi lain, akun “Mr. Sheph” yang berspesialisasi dalam statistik mencatat bahwa kiper Rangel kebobolan gol pertamanya di Piala Dunia 2026, mengakhiri rekor luar biasa di mana ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih selama 384 menit sejak penampilan perdananya di turnamen tersebut.

Dengan catatan ini, Rangel menjadi kiper kelima dalam sejarah Piala Dunia yang membutuhkan waktu terlama sebelum kebobolan gol pertamanya, dengan urutan sebagai berikut: "518 menit: Walter Zenga (1990), 443 menit: Gordon Banks (1966), 401 menit: Carlos (1986), 395 menit: Emerson Liao (1974), 384 menit: Rangel (2026)".