Bintang Leeds United James Trafford puji kualitas Inggris usai kemenangan gemilang atas Spanyol di Nations League

Bagikan Ikuti GOAL di Google

James Trafford memuji ketangguhan dan kualitas teknik skuad Inggris setelah kemenangan bersejarah atas Spanyol di UEFA Nations League di Madrid. Kiper Leeds United itu menjadi pahlawan lewat dua penyelamatan luar biasa pada menit-menit akhir yang memastikan tim asuhan Thomas Tuchel finis di puncak grup.

Iklan

Trafford mengenang aksi heroiknya di Madrid

Inggris menampilkan salah satu performa terbaiknya di bawah Tuchel dengan unggul tiga gol atas sang juara dunia bertahan. Namun, jalannya pertandingan berubah drastis ketika sebuah penalti membuka jalan bagi Spanyol untuk kembali bersaing dan Elliot Anderson mendapat kartu merah. Meski mendapat tekanan pada menit-menit akhir, Inggris bertahan untuk mengakhiri rekor luar biasa Spanyol yang tak terkalahkan dalam 44 pertandingan . Menurut Trafford, keberhasilan itu berkat semangat kebersamaan skuad. Permainan menyerang Inggris pada babak pertama menuai pujian, tetapi Trafford menilai ketangguhan bertahan pada fase akhir pertandinganlah yang menunjukkan perkembangan tim.

"Ini malam yang luar biasa," kata Trafford setelah menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan atas penampilannya, seperti dikutip situs resmi Leed's. "Pertandingan yang luar biasa bagi kami semua. Sebelum kartu merah itu, kami bermain brilian, kami tampil luar biasa. Lalu ketika kartu merah itu terjadi, terlihat seperti apa kelompok kami dan bagaimana kami tetap bersatu. Itu menunjukkan level dan kualitas skuad ini. Ini penampilan kelima saya bersama tim nasional dan bermain bersama tim ini sungguh luar biasa. Kami tampil fantastis. Saya rasa semua orang melihat betapa bagusnya kami, betapa cepat dan percaya dirinya kami saat menguasai bola."

Dua penyelamatan luar biasa memastikan kemenangan

Momen penentu malam itu terjadi pada masa tambahan waktu ketika Spanyol tampak pasti menyamakan kedudukan. Trafford mula-mula menepis tembakan keras Fermín Lopez dari jarak dekat, lalu menunjukkan refleks luar biasa untuk menghalau bola hasil upaya susulan Aymeric Laporte hingga melewati sisi tiang gawang. Rangkaian aksi itu membuat penonton di Madrid terpana dan menegaskan bahwa Inggris merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan di bawah arahan Tuchel.

Enam penyelamatannya sepanjang pertandingan menjadi dasar bagi hasil yang akan lama dikenang para pendukung Inggris yang datang menyaksikan tim mereka menundukkan juara dunia di kandangnya sendiri. "Sejujurnya, saya tidak terlalu ingat. Semuanya terjadi begitu cepat dan untuk itulah kami berlatih setiap hari dan setiap pekan, untuk mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Saya senang bisa membantu tim," kata Trafford.

Iklan Iklan

Fleksibilitas taktik Inggris menuai pujian

Di luar penghargaan individunya, Trafford segera menyoroti cara tim beradaptasi saat harus bermain dengan sepuluh orang. Kartu merah Anderson bisa saja membuat Inggris benar-benar kehilangan kendali, tetapi kemampuan mereka beralih dari permainan menyerang yang mengalir lancar ke pertahanan yang rapat menjadi kunci keberhasilan. Bintang Leeds United itu meyakini fleksibilitas tersebut mencerminkan persiapan yang dipimpin staf pelatih.

Topik Terkait

"Jika kartu merah itu tidak terjadi, saya tidak tahu berapa skor akhirnya. Ini menunjukkan kami punya dua sisi dalam permainan kami dan itu berkat staf serta semua orang," tambah sang kiper.

Memastikan posisi teratas di grup Nations League

Kemenangan itu bukan hanya soal gengsi mengalahkan Spanyol, tetapi juga hasil nyata berupa posisi teratas di grup UEFA Nations League. Bagi skuad yang berupaya membangun momentum menuju kesuksesan di turnamen besar, finis di atas lawan berkualitas tinggi seperti Spanyol merupakan pernyataan ambisi yang kuat. Trafford menegaskan para pemain memasuki pertandingan dengan tujuan khusus dan tidak pernah kehilangan keyakinan pada diri sendiri.

Iklan

"Sejujurnya, saya hanya senang bisa menang. Target kami adalah finis di puncak grup dan kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini. Kami tahu apa yang kami tuntut dari diri sendiri saat memasuki pertandingan dan seberapa besar keyakinan kami. Saya senang bisa berperan, meraih kemenangan dan pada akhirnya finis di puncak grup. Kami selalu percaya pada level dan kualitas kami, dan kami sangat senang bisa menunjukkannya," pungkasnya.