Sejumlah klub dari Liga Utama Rusia menjalin komunikasi dengan pemain Prancis Anthony Martial untuk merekrut mantan penyerang Manchester United tersebut pada periode saat ini.

Klub Libya, Al-Ittihad Tripoli, sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 13 juta pound sterling untuk merekrut Martial, namun pemain berstatus bebas transfer itu menolaknya.

Martial, yang berusia 30 tahun, meninggalkan klub Meksiko Monterrey di pertengahan kontraknya yang berdurasi dua tahun pada awal musim panas ini, dan tampaknya kini ia diincar oleh klub-klub di Spanyol seperti Malaga, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Inggris "Mirror".

Mantan pemain internasional Prancis itu meninggalkan Manchester United dua tahun lalu, dan kemudian bergabung dengan klub Yunani AEK Athena. Kini ia mencari klub baru setelah menghabiskan sembilan musim di Old Trafford.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengklaim bahwa CSKA Moskow dan Krasnodar termasuk di antara beberapa klub Rusia yang tertarik merekrut Martial, dan diyakini penyerang tersebut telah menolak tawaran dari klub Prancis Auxerre pada awal musim panas.

Situs "Foot Mercato" juga menyebutkan bahwa Martial menolak tawaran dari klub Al-Ittihad Tripoli senilai gaji bersih 8,6 juta pound sterling selama dua tahun, ditambah bonus tanda tangan sebesar 4,3 juta pound sterling.

Klub Libya tersebut sebelumnya telah merekrut mantan winger internasional Maroko dari klub Southampton, Sofiane Boufal, pada awal bulan ini.

Martial hanya tampil dalam 53 pertandingan selama dua musim terakhir sejak kepergiannya dari Old Trafford. Penyerang itu mencetak sembilan gol bersama AEK Athena, namun hanya mencetak satu gol bersama Monterrey sebelum kembali ke Eropa.

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