Dampak dari hasil imbang 1-1 antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026 tidak hanya sebatas kehilangan dua poin, tetapi juga meluas hingga menyentuh kapten “Brasil Eropa”, Cristiano Ronaldo, setelah ia mengalami pukulan telak dari salah satu pemain lawan melalui pernyataan kontroversial yang meremehkan kemampuan sang bintang Portugal dibandingkan dengan masa kejayaannya.

Ronaldo tampil sangat biasa-biasa saja selama pertandingan melawan Kongo, di mana ia mendapat kritik tajam dan banyak desakan agar dikeluarkan dari susunan pemain inti, mengingat usianya yang semakin tua dan penurunan performa fisiknya.

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Setelah pertandingan, Ngalayel Mokawo, pemain Kongo, tidak ragu untuk mengikuti jejak yang sama dengan memberikan pernyataan mengejutkan kepada media mengenai Ronaldo, di mana ia mengatakan: “Kami tidak berencana untuk menghentikannya sejak awal, mengingat usianya yang sudah lanjut dan dia tidak lagi seperti dulu—begitulah siklus kehidupan.”

Dia menambahkan: “Ronaldo sudah menua dan saya sangat menghormatinya, tetapi dia tidak seperti dulu lagi, dan itu hal yang wajar dalam sepak bola, jadi fokus utama kami tertuju pada pemain lain.”

Dia menyimpulkan: “Ronaldo adalah salah satu pemain terhebat sepanjang sejarah; itu adalah fakta yang tak terbantahkan, tetapi saat ini, seperti yang saya katakan, dia sudah tidak seperti dulu lagi.”