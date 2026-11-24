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Pape Gueye, pencetak gol yang membawa Senegal juara atas Maroko di final Piala Afrika 2025 di Rabat, mengungkapkan kebahagiaannya setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengeluarkan putusan yang mengembalikan gelar tersebut kepada tim nasional negaranya. Putusan itu mengakhiri perdebatan hukum selama berbulan-bulan mengenai siapa juara turnamen tersebut.

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Pemain klub Spanyol Villarreal itu mengunggah pesan melalui akun resmi Instagram miliknya. "Setelah berbulan-bulan menunggu, saya terutama merasa sangat lega, dan juga sangat bangga melihat bintang kedua kembali ke Senegal," tulisnya.

Gueye menambahkan, kali ini ditujukan kepada para pendukung Senegal: "Rakyat Senegal, kami akan selalu memberikan yang terbaik agar kalian bangga kepada kami."

Pemain asal Senegal itu juga menyampaikan pesan khusus kepada rakyat Maroko: "Saya juga memikirkan saudara-saudara kami di Maroko. Di luar sepak bola, rasa hormat dan persaudaraan di antara kedua bangsa kita tetaplah yang terpenting. Mari kita jaga hal itu."

Pemain tim nasional Senegal itu menutup pesannya dengan mengatakan: "Pada akhirnya, Afrika-lah pemenangnya." Ia juga menyertakan emoji hati merah dan bendera negaranya dalam unggahan tersebut.

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Pesan Gueye muncul setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga, dalam putusan yang dikeluarkan hari ini, Selasa, menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal terhadap Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko. CAS juga membatalkan keputusan Komite Banding CAF yang dikeluarkan pada 17 Maret lalu serta kembali mengesahkan hasil laga final yang berakhir dengan kemenangan 1-0 Senegal setelah perpanjangan waktu.

Krisis ini berawal dari laga yang digelar pada 18 Januari lalu di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat. Saat itu, wasit asal Kongo Jean-Jacques Ndala memberikan penalti kepada Maroko pada masa tambahan waktu setelah meninjau tayangan video, menyusul pelanggaran Malick Diouf terhadap Brahim Diaz. Keputusan tersebut memicu protes para pemain Senegal, beberapa di antaranya meninggalkan lapangan sebelum kembali untuk melanjutkan pertandingan. Diaz kemudian gagal mengeksekusi penalti tersebut.

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Setelah pertandingan dilanjutkan, Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan Senegal pada babak perpanjangan waktu, tepatnya di menit ke-94, dan membawa negaranya menang 1-0 sekaligus meraih bintang Afrika kedua. Namun, situasi berubah secara administratif pada Maret, ketika Komite Banding CAF membatalkan keputusan Komite Disiplin, menganggap Senegal mundur dari final, dan menetapkan hasil 3-0 untuk Maroko berdasarkan Pasal 82 dan 84 regulasi turnamen.

Akan tetapi, Pengadilan Arbitrase Olahraga menilai kedua pasal tersebut tidak berlaku dalam kasus ini, karena wasit memutuskan untuk melanjutkan pertandingan alih-alih menghentikannya secara permanen. CAS berpendapat bahwa keputusan melanjutkan permainan termasuk dalam kewenangan wasit, dan kembalinya kedua tim ke lapangan memungkinkan pertandingan terus berlangsung. Oleh karena itu, CAS membatalkan keputusan Komite Banding dan mengembalikan hasil asli pertandingan, sehingga gelar juara secara resmi kembali menjadi milik Senegal.

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Dengan demikian, Senegal merebut kembali gelar Afrika mereka sekitar sepuluh bulan setelah laga final, sementara Maroko kehilangan gelar yang mereka peroleh lewat keputusan Komite Banding. Meski begitu, federasi Maroko menyatakan menolak putusan tersebut dan bersikeras menempuh langkah hukum yang diperlukan untuk menggugatnya. Dampak dari salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika ini pun tetap terasa, bahkan setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga menyelesaikan sengketa tersebut.

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