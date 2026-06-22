Bintang Jerman: Saya tidak kecewa karena tidak dimainkan... dan laga melawan Ekuador seperti final

Nadim Amiri, gelandang serang tim nasional Jerman, mengungkapkan rasa syukurnya atas momen penting yang dialaminya di Piala Dunia 2026, setelah masuk sebagai pemain pengganti dan menciptakan gol penyama kedudukan dalam kemenangan dramatis atas Pantai Gading dengan skor 2-1 pada hari Sabtu, sekaligus menegaskan harapannya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain selama turnamen ini.

Menurut laporan Reuters, Amiri yang berusia 29 tahun masuk sebagai pemain pengganti dan mengirimkan umpan lambung kepada penyerang Deniz Undav, yang kemudian mencetak gol untuk menyamakan kedudukan setelah tim Afrika itu sempat memimpin 1-0, sebelum tim Jerman berhasil memastikan kemenangan dan mengamankan posisi teratas Grup 5 serta lolos ke babak 32 besar menjelang pertandingan terakhir mereka melawan Ekuador pada hari Kamis.

Amiri mengatakan dalam konferensi pers hari Senin: “Saya rasa setiap pemain ingin memulai turnamen dengan baik. Saya tidak kecewa karena tidak diturunkan saat melawan Curaçao. Saya tidak membutuhkan banyak menit untuk masuk ke dalam ritme pertandingan, dan laga melawan Pantai Gading adalah bukti yang sempurna untuk itu.”

Ia menambahkan: “Itu adalah momen yang sangat besar bagi saya.”

Amiri menegaskan bahwa laga melawan Ekuador akan menjadi seperti final bagi timnas Jerman, meskipun mereka sudah memastikan lolos, mengingat keinginan tim untuk mempertahankan rentetan kemenangannya, setelah meraih kemenangan dalam 11 pertandingan internasional terakhir yang mereka jalani.

Timnas Jerman, yang empat kali menjuarai Piala Dunia dan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, kini mengoleksi enam poin.

Timnas Pantai Gading berada di posisi kedua dengan tiga poin, sementara Ekuador dan Curaçao masing-masing mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.

Pelatih Julian Nagelsmann terpaksa melakukan beberapa perubahan pada susunan pemainnya setelah bek tengah Nico Schlotterbeck mengalami cedera, di saat desakan agar gelandang Jamal Musiala tetap di bangku cadangan juga semakin kuat menyusul penampilannya yang kurang memuaskan saat melawan Pantai Gading.

Amiri mengatakan: “Ekuador memiliki tim yang sangat bagus, tetapi mereka tidak memulai turnamen ini dengan baik. Kami harus siap, dan saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain, tetapi saya siap untuk bermain sesuai dengan cara yang dianggap tepat oleh pelatih.”

Ia melanjutkan: “Kita harus menjaga ritme permainan kita karena setiap kemenangan sangat berarti bagi kami. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami dengan kehadiran banyak suporter yang datang dari Jerman, jadi kami ingin memenangkannya 100% dan akan menghadapinya dengan intensitas maksimal.”

Dia menyimpulkan: “Kami semua sudah siap, dan kami menghadapinya dengan mentalitas seperti ini, seolah-olah ini adalah pertandingan final.”