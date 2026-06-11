Bintang Irak menantang: Mbappé dan para bintang Prancis hanyalah manusia biasa seperti kita

Amir Al-Amari, bintang tim nasional Irak, mengibarkan bendera tantangan menjelang dimulainya perjalanan "Singa Sungai Eufrat" di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Irak, yang dilatih oleh Graham Arnold asal Australia, berada di grup yang sulit, yang terdiri dari Prancis, Norwegia, dan Senegal.

Timnas Irak akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Norwegia, sebelum berhadapan dengan Les Bleus di putaran kedua, dan menutup fase grup dengan laga sengit melawan Timnas Senegal.

Dalam wawancara dengan situs FIFA, Al-Amari menunjukkan antusiasmenya yang tinggi untuk menghadapi bintang-bintang papan atas seperti Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mikel Olise, dan Sadio Mané.

Al-Amari mengatakan, "Bermain melawan bintang-bintang besar seperti Kylian Mbappé tidak membuat kami takut, melainkan menjadi motivasi tambahan."

Dia melanjutkan, "Wajar jika semua orang meningkatkan kemampuan teknisnya dan menggandakan ritme fisiknya saat berhadapan dengan yang terbaik."

Dia menambahkan, "Namun pada akhirnya, mereka juga manusia seperti kita, dan sepak bola tidak mengenal nama-nama besar; pertarungan di lapangan hijau akan menjadi 11 pemain melawan 11 pemain."

Dia menyimpulkan, "Kita harus menikmati momen ini dan melepaskan diri dari tekanan, sambil mengibarkan bendera perjuangan sengit di lapangan sejak menit pertama hingga peluit akhir."

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