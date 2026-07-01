Bintang internasional Prancis tampaknya sudah muak dan memberikan sinyal yang jelas kepada Deschamps

Rayan Cherki telah menimbulkan kehebohan di Prancis. Gelandang Manchester City itu kembali tidak diturunkan sebagai starter dalam laga sistem gugur melawan Swedia pada Selasa malam dan mengungkapkan ketidakpuasannya setelah pertandingan usai.

Pelatih timnas Didier Deschamps menyiapkan dua kejutan menjelang pertandingan melawan Swedia. Lucas Digne diturunkan sebagai bek kiri, menggantikan Theo Hernández. Desiree Doué digantikan oleh Bradley Barcola.

Hal ini berarti Deschamps sekali lagi tidak menyertakan Cherki dalam susunan pemain inti. Pemain kreatif tersebut sejauh ini hanya diturunkan sebagai pemain pengganti.

Ia tidak berhasil mencetak gol atau memberikan assist dalam keempat penampilannya sebagai pemain pengganti tersebut. Setelah pertandingan, Deschamps mencoba memberi selamat kepada anak asuhnya atas kemenangan 3-0, tetapi Cherki tampaknya tidak tertarik.

Rekaman video memperlihatkan bagaimana sang pemain memalingkan muka dari Deschamps dan mengabaikannya sepenuhnya saat pelatih kepala itu menghampirinya di lingkaran tengah lapangan.

Prancis pun berhasil mengalahkan Swedia dengan cukup mudah. Di babak berikutnya Piala Dunia, mereka akan menghadapi Paraguay. Jika Prancis berhasil melewati rintangan tersebut, mereka akan berhadapan dengan Maroko atau Kanada.







