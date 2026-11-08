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Lionel Messi mengukuhkan warisannya di Amerika Serikat dengan menjadi pemain pertama yang meraih Sepatu Emas MLS dalam dua musim berturut-turut. Penyerang Inter Miami itu menutup musim reguler Major League Soccer 2026 dengan 26 gol, membuktikan bahwa ia masih berada di kelas tersendiri pada usia 39 tahun.

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Messi cetak sejarah dengan meraih Sepatu Emas dua musim beruntun

Messi mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang memenangi Sepatu Emas MLS dalam dua musim beruntun. Penyerang Inter Miami itu menutup musim reguler Major League Soccer 2026 dengan 26 gol, terbanyak di liga.

Pemain berusia 39 tahun itu mencatatkan torehan gol tersebut dalam 31 penampilan, termasuk 29 kali sebagai starter untuk klubnya. Ia unggul empat gol atas pesaing terdekatnya, penyerang FC Dallas Petar Musa, sementara striker Nashville SC Sam Surridge menempati posisi ketiga dengan 21 gol.

Messi kini menjadi pemain keenam yang mencetak gol terbanyak dalam lebih dari satu musim reguler MLS. Ketajamannya juga disertai 17 assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 43, tertinggi di liga.

Pelatih Inter Miami dukung Messi raih MVP

Penyerang legendaris itu sebelumnya meraih Sepatu Emas pada 2025 setelah mencetak 29 gol hanya dalam 28 pertandingan musim reguler. Setelah memenangi penghargaan MVP bergengsi pada 2024 dan 2025, ia tetap menjadi favorit kuat untuk kembali meraihnya pada 2026.

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Jika berhasil, mantan pemain timnas Argentina yang baru-baru ini pensiun itu akan menjadi pemain pertama yang meraih penghargaan MVP tiga kali dalam sejarah MLS. Pelatih kepala Inter Miami Kily Gonzalez sangat yakin pemain bintangnya layak mendapatkan penghargaan bersejarah tersebut.

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“Saya tidak ragu bahwa dia yang terbaik di antara semuanya,” kata Gonzalez, seperti dikutip ESPN. “Tidak ada satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal rasa hormat kepada rekan-rekannya. Dengan usia Leo saat ini dan apa yang ia lakukan, menurut saya ia layak meraih MVP dan juga Ballon d’Or,” tambah Gonzalez. “Saya berharap ia bisa meraihnya.”

Akhir dramatis musim reguler

Messi gagal mencetak gol dalam laga terakhir Inter Miami di musim reguler, tetapi ia berperan besar saat timnya bermain imbang 3-3 melawan Charlotte FC. Sepak pojoknya berujung pada gol pembuka Ian Fray di awal pertandingan, dan ia kemudian turut berperan dalam gol Luis Suarez dari jarak dekat.

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Inter Miami secara sulit dijelaskan menyia-nyiakan keunggulan meyakinkan 3-0 saat turun minum dalam laga tersebut dan akhirnya finis kedua di Wilayah Timur dengan 60 poin. Nashville SC memuncaki klasemen dengan 77 poin, memecahkan rekor poin dalam satu musim yang sebelumnya dicatatkan Miami pada 2024.

Inter Miami bersiap menghadapi babak play-off

Meski gagal meraih posisi teratas, Inter Miami telah memastikan tempat di babak play-off setelah kembali menjalani musim domestik yang kuat. Posisi akhir mereka di liga juga memastikan tiket ke Concacaf Champions Cup mendatang untuk keempat kalinya secara beruntun.

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Messi dan rekan-rekan setimnya kini harus segera kembali fokus menjelang babak pascamusim yang krusial. Mereka dijadwalkan menghadapi Columbus Crew, unggulan ketujuh, dalam seri play-off putaran pertama dengan format terbaik dari tiga pertandingan yang sangat dinantikan.