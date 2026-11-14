Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pemain sensasional Inter, Francesco Pio Esposito, mencetak sejarah sepakbola Italia dengan membukukan rasio gol per menit terbaik sepanjang sejarah tim nasional. Penyerang muda itu secara mengejutkan melampaui legenda timnas Italia seperti Luigi Riva dan Silvio Piola berkat ketajamannya di level internasional.

Iklan

Menorehkan rekor baru dalam produktivitas gol Italia

Esposito resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sepakbola Italia. Pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan rasio gol per menit terbaik yang pernah diraih pemain tim nasional Italia. Penyerang Inter tersebut tampil luar biasa di pentas internasional dengan mencetak sembilan gol dalam 14 penampilan untuk negaranya. Catatan itu termasuk dua golnya saat Italia bangkit untuk menang 3-1 atas Prancis di San Siro.

Catatan luar biasa itu setara dengan rata-rata satu gol setiap 88 menit. Ketajaman tersebut menempatkan penyerang muda ini di puncak daftar pemain Italia paling efisien sepanjang masa. Ia kini unggul atas sejumlah nama besar yang sebelumnya mendominasi daftar tersebut.

Melampaui mantan penyerang Enrico Chiesa

Sebagai gambaran betapa istimewanya pencapaian Esposito, ketajamannya di depan gawang membuatnya melampaui Enrico Chiesa dalam buku rekor. Chiesa sebelumnya memegang catatan yang sangat mengesankan, dengan rata-rata satu gol setiap 91 menit.

Namun, Chiesa hanya mencetak tujuh gol sepanjang karier internasionalnya bersama Italia. Esposito sudah melampaui total tersebut sembari mempertahankan frekuensi gol yang lebih tinggi.

Iklan Iklan

Di peringkat ketiga dalam daftar ini ada Julio Libonatti, penyerang berkewarganegaraan ganda Argentina dan Italia. Libonatti, yang membela Italia antara 1926 dan 1932, mencetak 15 gol dalam 17 pertandingan dengan rata-rata satu gol setiap 102 menit.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BEL UEFA Nations League A 14.45 ITA

Mengungguli legenda sepakbola Italia

Barangkali aspek paling mengesankan dari rekor Esposito adalah bahwa ia saat ini mengungguli para penyerang terhebat Italia. Luigi Riva, pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Italia, berada lebih rendah dalam daftar efisiensi tersebut.

Riva mencetak 35 gol untuk Italia, jumlah yang belum mampu disamai pemain Italia lainnya. Namun, catatan gol legendarisnya adalah satu gol setiap 106 menit, tertinggal dari laju Esposito saat ini. Sementara itu, Silvio Piola, yang menempati urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Italia sepanjang masa dengan 30 gol, mencatatkan rata-rata satu gol setiap 103 menit.

Iklan

Apa selanjutnya bagi Esposito?

Dengan potensi besarnya, Esposito kini akan berfokus mempertahankan momentum bersejarah ini. Menjaga rata-rata satu gol setiap 88 menit sepanjang karier yang panjang akan menjadi tantangan besar, tetapi tanda-tanda awalnya sangat menjanjikan.

Pemain berusia 21 tahun itu kini harus membawa ketajamannya di level internasional ke penampilan yang konsisten bersama klub demi mengamankan tempat reguler sebagai starter. Dengan begitu, ia akan tetap menjadi pemain penting bagi tim nasional pada tahun-tahun mendatang. Jika Esposito terus mencetak gol sesering ini, ia pada akhirnya bisa menantang rekor total gol Riva.