Bintang Inggris: Tidak ada teman dalam laga melawan Argentina... dan inilah fakta di balik perselisihan antara Tuchel dan Bellingham

Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina akan memiliki makna khusus bagi bek The Three Lions, Ezri Konsa, yang bersiap menghadapi rekan setimnya di Aston Villa, Emiliano “Dibo” Martínez, kiper tim Tango.

Namun, bek asal Inggris itu menegaskan bahwa hubungan persahabatan di antara mereka akan berakhir begitu wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan, seperti yang ia sampaikan dalam pernyataan kepada media yang dilansir oleh jaringan "tyc sports"Argentina.

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Konsa mengatakan: "Saya belum berbicara dengannya (Martínez), dan tentu saja akan menyenangkan bisa bertemu dengannya setelah sekian lama, tetapi begitu kami masuk ke lapangan, tidak ada lagi yang namanya teman."

Bek Inggris itu menghindari untuk memfokuskan pada hubungan pribadinya dengan kiper Argentina tersebut, sambil menegaskan bahwa timnya sepenuhnya fokus pada pertandingan semifinal, terlepas dari sejarah yang melingkupi pertarungan klasik dalam dunia sepak bola ini.

Ia menambahkan: “Yang penting adalah menikmati setiap momen. Kami memiliki tim yang istimewa, dan kami menikmati waktu yang kami habiskan bersama. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, melupakan sejarah di balik pertandingan ini, dan turun ke lapangan untuk menampilkan yang terbaik.”

Di sisi lain, Konsa membantah adanya masalah apa pun di dalam kamp timnas Inggris, menyusul kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Jude Bellingham, bintang Real Madrid, serta kabar tentang ketidaksepakatan terhadap beberapa keputusan pelatih Thomas Tuchel.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kami memiliki tim yang luar biasa, dan tidak ada masalah sama sekali… Dalam turnamen ini, mentalitas adalah yang terpenting, dan kami telah membuktikannya sepanjang Piala Dunia… Selalu ada keributan dari luar.”