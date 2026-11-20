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Kiper Fulham Bernd Leno menanggapi spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Bayern Munich saat klub raksasa Jerman itu mempertimbangkan opsi jangka panjang di posisi penjaga gawang. Kiper berpengalaman yang tampil menonjol di Liga Primer itu juga berbicara tentang masa depannya dan kondisi sepak bola Jerman saat ini.

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Bayern incar Leno sebagai penerus Neuer

Jajaran petinggi Bayern semakin gencar berupaya memastikan masa depan yang stabil di posisi penjaga gawang, dengan Neuer diperkirakan pensiun pada akhir musim ini . Di tengah masa transisi tersebut, Bernd Leno muncul sebagai kandidat utama untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Kiper veteran itu kabarnya dipandang sebagai pilihan berpengalaman yang ideal untuk menghadirkan persaingan dan stabilitas dalam skuad.

Meski pemain berusia 34 tahun itu masih menjadi sosok penting di London, peluang kembali ke tanah airnya tampaknya menjadi faktor besar. Laporan menyebutkan bahwa Leno bersedia kembali ke Jerman karena alasan pribadi, khususnya agar lebih dekat dengan keluarganya di kawasan Stuttgart. Kontraknya saat ini bersama Fulham berlaku hingga 2027, meski klub Liga Primer itu memiliki opsi untuk memperpanjangnya jika ingin mempertahankannya di Craven Cottage.

Kiper buka suara soal rumor kepindahan ke Munich

Menanggapi rumor yang kian berkembang mengenai kemungkinan pindah ke ibu kota Bavaria, Leno menegaskan bahwa ia terus memantau situasinya. Namun, ia menjelaskan bahwa pemuncak klasemen Bundesliga itu belum melakukan pendekatan resmi sejauh ini. Mantan pemain Arsenal tersebut tetap fokus pada tugasnya di Liga Primer, tetapi mengakui bahwa belakangan ini ia mempertimbangkan kemungkinan menghadapi tantangan baru.

"Sejauh ini situasinya sangat sepi; belum ada yang menghubungi saya," kata Leno kepada Sky Germany. "Tentu saya tahu apa yang dibicarakan orang, tetapi saya tetap sangat tenang menghadapi semuanya. Saya masih terikat kontrak di sini sampai akhir musim, saya merasa sangat nyaman, dan saya masih sangat ingin bermain. Saya merasa sedang berada di puncak performa saat ini. Mungkin menjadi pelapis atau mencoba sesuatu yang berbeda bisa menjadi pengalaman berharga."

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Menyeimbangkan ambisi dengan peran sebagai pelapis

Meski berstatus pemain inti reguler di Inggris, Leno sangat terbuka terhadap perubahan peran. Ia disebut siap menjadi pelapis Jonas Urbig, yang juga tengah dipertimbangkan oleh jajaran direksi Bayern. Ia mengakui adanya pergulatan batin sebagai pemain yang terbiasa bersaing di level tinggi dan masih merasa mampu tampil pada puncak kemampuannya di salah satu liga paling menuntut di dunia. Keseluruhan tawaran dari sebuah kepindahan pada akhirnya akan menentukan langkah berikutnya saat ia mempertimbangkan masa depannya.

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"Terkadang saya berpikir sayang sekali jika harus menjadi pelapis di tempat lain karena saya tahu saya masih mampu," tambahnya. "Keseluruhan tawarannya harus tepat. Kita harus menunggu dan melihat apakah jalan saya akan membawa saya kembali ke Jerman."

Menikmati sepak bola di Fulham

Meski Allianz Arena memiliki daya tarik besar bagi setiap pemain tim nasional Jerman, Leno menegaskan bahwa ia tidak terlalu memikirkan rencana karier jangka panjang. Mantan pemain Arsenal itu menemukan semangat baru di London Barat, tempat penampilannya membantu Fulham tetap kompetitif di kasta tertinggi. Menurutnya, saat ini ia sepenuhnya berfokus pada apa yang ada di hadapannya.

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"Ini mungkin terdengar agak aneh, tetapi saya sebenarnya tidak punya target khusus. Rasanya saya belum pernah menikmati sepak bola sebesar yang saya rasakan sekarang. Saya sangat menikmatinya saat ini dan itu semakin memotivasi saya. Mungkin ini karena pengalaman, jadi saya menjalani hari demi hari dan hanya berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik saya setiap hari. Namun, sekarang saya tidak menetapkan target apa pun, seperti mengatakan: saya ingin kembali ke tim nasional atau saya ingin menjuarai Liga Champions atau apa pun itu," pungkasnya.