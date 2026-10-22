Bert Konterman sangat antusias dengan perkembangan Feyenoord, tetapi mantan pemain tim nasional itu menyampaikan keraguannya kepada De Telegraaf mengenai satu nama besar.

Feyenoord kalah 1-0 dari Real Betis pada Rabu malam dan menelan kekalahan kedua di fase liga Liga Champions. Namun, Konterman tidak terlalu khawatir dengan dampak kekalahan tersebut dan memperkirakan tim asal Rotterdam itu akan tampil berbeda saat menghadapi PSV pada Minggu.

"Tidak, jika melihat posisi Feyenoord saat ini, itu bukan pukulan telak," kata Konterman kepada De Telegraaf. Menurut mantan pemain tim nasional itu, Feyenoord akan menyadari bahwa mereka gagal memaksimalkan kesempatan saat menghadapi Real Betis dan tidak menunjukkan keberanian serta kenekatan seperti biasanya. Namun, tim itu bisa bangkit saat melawan PSV pada Minggu.

Konterman sangat antusias dengan perkembangan Feyenoord. "Menurut saya, semuanya berjalan sangat bagus. Formula yang mereka rancang sangat bagus," ujar mantan bek tersebut, yang juga memuji kerja sama antara Sipke Hulshoff dan Giovanni van Bronckhorst.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 09.30 FEY

Konterman terutama memuji Givairo Read, bahkan membandingkan bek kanan itu dengan Denzel Dumfries. "Read punya potensi untuk menjadi seperti Denzel Dumfries. Pemain kelas atas," katanya. Menurut Konterman, Read mungkin bahkan memiliki potensi lebih besar daripada Dumfries karena kemampuan tekniknya lebih lengkap. "Dan kerja samanya dengan Hadj Moussa di sisi kanan luar biasa bagus. Keduanya bisa bekerja sama dengan sangat baik di sisi itu," ujarnya.

Konterman tidak seantusias itu saat membahas Valente, meski menurutnya sang gelandang memiliki kualitas. "Soal Valente, saya masih sedikit bertanya-tanya: apakah dia benar-benar sebagus itu? Saya tidak tahu apakah dia benar-benar pemain top, top, katakanlah begitu." Konterman tetap memperkirakan Valente bisa mencapai level tim papan atas lapis kedua Eropa ketika melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya, tetapi ia juga melihat hal-hal yang jelas masih perlu diperbaiki.

"Valente masih perlu lebih keras terhadap dirinya sendiri. Bagi saya, dia masih agak mirip Joey Veerman," katanya dengan nada kritis. "Keduanya sangat bagus dalam permainan posisi dan sering mengoper bola kepada rekan setim, tetapi dalam pertandingan sulit, saya merasa mereka belum bisa bermain pragmatis. Sedikit lebih dewasa, sedikit lebih tangguh."