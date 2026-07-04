Bintang Feyenoord benar-benar mempertimbangkan kemungkinan hengkang dari De Kuip pada musim panas nanti

Givairo Read belum berani memberikan jaminan apa pun mengenai masa depannya di Feyenoord. Bek kanan berusia 20 tahun ini memang terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029, namun dalam wawancara dengan De Telegraaf ia mengakui bahwa kemungkinan transfer pada musim panas ini tidak dapat dikesampingkan.

Feyenoord sedang bekerja keras musim panas ini untuk memperkuat skuad menjelang musim di mana klub ini akan berlaga di Eredivisie, Piala KNVB, dan Liga Champions. Namun, mempertahankan Read tampaknya sama pentingnya, mengingat ia sudah lama menjadi incaran klub-klub top luar negeri. Paris FC secara konkret menunjukkan minat pada bek tersebut tahun lalu, sementara Bayern München dan Manchester City juga memantaunya.

Setelah kemenangan 0-6 dalam laga persahabatan melawan FC Dordrecht, Read mengonfirmasi bahwa memang ada minat serius. “Belum ada tawaran konkret, tapi saya tidak perlu berbohong bahwa tahun lalu ada beberapa klub yang datang. Namun, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak pernah tahu apakah hal itu akan terjadi lagi.”

Meski begitu, Read tidak secara khusus mengharapkan dirinya akan hengkang musim panas ini. “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, segalanya masih bisa berjalan ke mana saja.”

“Tapi saya tidak merasa harus atau ingin pergi dari Feyenoord. Sama sekali tidak. Saya merasa nyaman dengan pelatih baru (Giovanni van Bronckhorst, red.). Dan saya belum pernah menjadi juara bersama Feyenoord. Itulah tujuan saya.”

Selain kesuksesan bersama Feyenoord, Read juga memendam ambisi internasional. Bek kanan ini berharap suatu saat nanti bisa melakukan debutnya untuk timnas Belanda, meskipun harus bersaing ketat dengan Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, dan Lutsharel Geertruida.

“Saya memiliki tujuan dan tim nasional Belanda adalah salah satunya. Saya tahu siapa saja yang berada di depan saya, tetapi saya juga percaya diri. Debut saya adalah sebuah tujuan. Itu yang ingin saya raih. Saya juga penasaran siapa yang akan menjadi pelatih tim nasional. Arne Slot? Tentu saja saya mengenalnya, dia yang memberi saya kesempatan debut di Feyenoord.”