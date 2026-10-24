Yoann Cathline membuat para pendukungnya sendiri kesal dalam laga kandang FC Utrecht melawan PEC Zwolle, Sabtu siang. Penyerang asal Prancis itu menyia-nyiakan peluang emas pada menit kedua karena memilih menuntaskan sendiri, padahal rekan setimnya, Ángel Alarcón, berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Salah satunya akibat peluang yang terbuang itu, skor masih 0-0 saat turun minum di Stadion Galgenwaard.

FC Utrecht mendapat peluang besar untuk membuka keunggulan tak lama setelah sepak mula. Berkat kegigihan Didden, sepak pojok PEC Zwolle berubah menjadi serangan balik cepat, dengan Cathline dan Alarcón menghadapi satu pemain bertahan.

Situasi dua lawan satu itu tampak menjadi kesempatan ideal untuk membawa tuan rumah unggul. Namun, Cathline memilih tidak mengoper kepada rekan setimnya yang berdiri tanpa kawalan. Ia justru melepaskan tembakan yang melenceng dari gawang PEC Zwolle.

Aksi pemain Prancis itu membuat Jeroen Kapteijns sangat kesal. "Peluang besar langsung terbuang bagi FC Utrecht," tulis jurnalis De Telegraaf itu di X. "Situasi dua lawan satu itu kemudian diselesaikan dengan buruk karena Cathline terlalu enggan mengoper kepada Alarcón yang bebas, lalu tembakannya sendiri melenceng."

Menurut Kapteijns, penyerang itu semestinya mengoper kepada rekan setimnya. Ia pun tak segan melontarkan kritik. "Tindakan buruk dari pemain Prancis itu," tulisnya. Sang jurnalis juga menyinggung pelatih FC Utrecht: "Anthony Correia patut membahas ini secara serius setelah pertandingan. Bola itu seharusnya dioper kepada rekan setimmu yang berada dalam posisi lebih baik."

Aksi Cathline juga membuat Kees Kwakman sangat heran saat menganalisis situasi tersebut pada jeda pertandingan di ESPN. "Kadang Anda bertanya-tanya apa yang ada di benak seorang pemain," kata sang analis. "Cathline punya satu, dua, tiga, empat kesempatan untuk mengoper kepadanya di sini, tetapi tampaknya ia sama sekali tidak berniat melakukannya. Kalau pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak mengoper, itu bisa saja, tetapi menurut saya sejak awal ia memang tidak pernah berpikir untuk mengoper bola."

Menurut Kwakman, Cathline hanya memikirkan golnya sendiri. "Yang ada di pikirannya hanya: saya akan melakukannya sendiri," ujar mantan pesepakbola itu, yang juga membahas reaksi Alarcón. "Menurut saya, reaksinya masih cukup tenang. Kalau saya berada di posisinya, saya pasti sangat marah. Saya tidak habis pikir mengapa bola itu tidak dioper."

Kwakman menekankan bahwa Alarcón punya ruang untuk menceploskan bola. "Aartsen juga bukannya menutup ruang Alarcón dengan baik. Ia benar-benar memilih menjaga Cathline dan membiarkan Alarcón bebas." Sang analis pun tegas menilai peluang yang terbuang itu: "Seharusnya Utrecht sudah unggul 1-0 setelah dua menit."







