Pihak manajemen Klub Al-Ittihad Jeddah hampir menyelesaikan kesepakatan besar selama bursa transfer musim panas mendatang, sebuah langkah yang berpotensi menjadi pukulan telak bagi lini serang "Al-Amid".

Al-Ittihad Jeddah berupaya merekrut penyerang internasional Guinea, Serhou Guirassy, yang merupakan top skor tim Borussia Dortmund asal Jerman.

Surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi mengutip sumber di dalam Al-Ittihad Jeddah, bahwa manajemen telah melangkah maju untuk mengontrak bintang asal Guinea tersebut, yang telah memberikan persetujuan awal dan tidak keberatan pindah ke Jeddah.

Disebutkan bahwa jika kesepakatan terwujud, Gerasi akan menjadi pengganti langsung bagi penyerang Youssef En-Nesyri, yang rencananya akan dilepas klub setelah musim ini berakhir, mengingat kontrak pemain asal Maroko tersebut berakhir pada Juni 2028.

Surat kabar Jerman "Bild" baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Gerasi (30 tahun) telah memutuskan untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada akhir musim ini, meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2028.

Tes medis menentukan nasib Benzema

Kejutan menyenangkan menanti Conceição di hadapan Neom



Surat kabar Jerman tersebut mencatat bahwa kontrak Gerasi mencakup klausul penalti yang memungkinkan dia hengkang dengan biaya sekitar 35 juta euro, yang berlaku mulai Juli mendatang, dengan ketentuan bahwa klausul tersebut hanya berlaku untuk klub-klub tertentu di luar Jerman.

Perlu diingat bahwa Serhou Guirassy bergabung dengan Dortmund pada musim panas 2024 dari Stuttgart, dan menjadi salah satu penyerang terkemuka di Bundesliga berkat kemampuan mencetak golnya yang tinggi dan kekuatan fisiknya.