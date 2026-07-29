Sport Bild pada awal Juli sudah melaporkan adanya minat dari Leipzig terhadap Amiri, dan kini media itu menambahkan: RB disebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan pemain berusia 29 tahun tersebut. Dalam negosiasi dengan Mainz pun situasinya disebut terlihat bagus, sehingga kesepakatan diyakini akan segera tercapai. Nilai transfernya kabarnya akan berada di kisaran 15 hingga 20 juta euro.

Namun, menurut Sport Bild, masih ada satu masalah yang harus diselesaikan sebelum transfer ini benar-benar rampung. Skuad Leipzig saat ini terlalu gemuk, sehingga mereka wajib lebih dulu melepas pemain agar perekrutan Amiri bisa diwujudkan. Kandidat utama untuk dijual adalah Eljif Elmas, yang dalam satu setengah tahun terakhir selalu dipinjamkan, pertama ke Torino lalu ke Napoli. Gelandang itu diharapkan bisa dijual, dan Besiktas termasuk klub yang kabarnya berminat.

Situasinya berbeda untuk Arthur Vermeeren. Leipzig meminjamkan pemain Belgia itu ke Olympique Marseille musim lalu, dan semula rencananya Vermeeren akan menjadi sumber pemasukan penting pada musim panas ini. Namun menurut Sport Bild, pemain berusia 21 tahun itu disebut sangat meyakinkan pelatih baru Martin Demichelis dalam persiapan sejauh ini, sehingga ia bisa saja bertahan. Hal itu tampaknya tidak akan berdampak langsung pada upaya mendatangkan Amiri, karena Vermeeren lebih merupakan gelandang nomor enam ketimbang nomor delapan. Untuk posisi terakhir itu, Demichelis kabarnya ingin memainkan dua pemain ke depan, dan di situlah ia tampaknya melihat Amiri sebagai pelengkap sempurna bagi Christoph Baumgartner yang sudah menjadi andalan (meski diperkirakan masih absen hingga akhir Oktober karena cedera paha) dan Assan Ouedraogo.

Akankah Nadiem Amiri kembali bermain untuk klub Liga Champions?

Kandidat lain yang juga masuk dalam opsi perampingan skuad adalah Conrad Harder. Meski baru direkrut pada musim panas lalu dari Sporting Lisbon dengan biaya transfer 24 juta euro, penyerang tengah berusia 21 tahun itu kini dianggap sebagai kandidat untuk dilepas setelah menjalani musim pertama yang naik-turun. Menurut Sport Bild , masalahnya: Harder memang punya pasar di Eropa, tetapi meski waktu bermainnya minim, ia tidak serta-merta ingin pindah. Kontraknya di Leipzig masih berlaku hingga 2030.





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Bagi Amiri, kepindahan ke RB setelah perkembangan positif selama dua setengah tahunnya sejauh ini di Mainz akan menjadi kembalinya ia ke klub Liga Champions. Bersama Leipzig, ia akan tampil di kompetisi elite Eropa musim depan, dan pada usia 29 tahun ia juga berpeluang mendapatkan kontrak besar terakhir dalam kariernya. Dari sisi olahraga, di RB ia juga bisa lebih mudah tetap berada dalam sorotan tim nasional dibandingkan jika tetap di Mainz.

Nadiem Amiri juga ingin mengukuhkan tempatnya di tim DFB di bawah Jürgen Klopp

Masuk sebagai joker pada laga grup kedua melawan Pantai Gading (2-1), termasuk mencatat assist indah untuk gol penyama kedudukan Deniz Undav, Amiri menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam Piala Dunia yang mengecewakan bagi tim DFB. Saat tersingkir di babak 32 besar melawan Paraguay, mantan pelatih Julian Nagelsmann baru memainkannya sepuluh menit sebelum perpanjangan waktu berakhir, dan ia tak lagi bisa memberi pengaruh. Namun, dalam adu penalti ia mengambil tanggung jawab dan sukses mencetak gol.

Dengan gaya bermainnya yang intens, Amiri bukan hanya cocok untuk Leipzig, tetapi kemungkinan juga sesuai dengan gaya yang ingin dibentuk pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp di timnas ke depan. Penampilan konsisten di level tinggi untuk klub top seperti Leipzig tentu akan meningkatkan peluang Amiri untuk terus mengukuhkan tempatnya di tim DFB.