Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ibu Lionel Messi mendukung Nico Paz sebagai penerus putranya di timnas Argentina setelah Messi pensiun dari sepak bola internasional. Playmaker berbakat Como itu kini menjadi kandidat terkuat untuk mewarisi nomor punggung 10 yang ikonis.

Iklan

Meneruskan estafet Argentina

Messi baru-baru ini mengakhiri kariernya yang legendaris bersama timnas setelah laga persahabatan terakhir yang sangat emosional melawan Benin pada 7 Oktober . Perpisahan yang mengharukan itu langsung memicu perdebatan di seluruh negeri tentang siapa yang akan membawa Argentina memasuki era baru.

Paz kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk mewarisi nomor punggung 10 yang ikonis . Talenta serang berusia 22 tahun itu mendapat dukungan besar dari sosok yang sangat dekat dengan penyerang legendaris tersebut. Ibu Messi, Celia Cuccittini, secara pribadi memilih gelandang muda itu sebagai pewaris yang tepat bagi warisan putranya di timnas.

Pertemuan emosional seusai laga

Kisah itu diungkap oleh paman Nico, Fabian Paz. Ia menceritakan pertemuan mengharukan yang terjadi sesaat setelah penampilan perpisahan Messi. Berbicara kepada Radio La Red di Argentina, Fabian menjelaskan interaksi tersebut.

"Setelah pertandingan terakhir Messi, Nico bertemu ibu Messi, yang saat itu sangat emosional," katanya. "Nico bilang ibu Messi menghampirinya untuk menjabat tangannya dan berkata: ‘Kamu adalah penerus putra saya’ di timnas Argentina."

Iklan Iklan

Tetap membumi di tengah ekspektasi besar

Meski ada tekanan besar yang menyertai tugas menggantikan ikon sepak bola, Paz tetap fokus. Keluarganya menegaskan bahwa pujian luar biasa itu tidak akan memengaruhi perkembangan karier pemain muda tersebut.

Topik Terkait

"Nico orang yang sangat tenang, sangat rendah hati. Ia tidak merasa dirinya penerus Messi," tambah pamannya. "Bisa mengenal Messi, menjadi rekan setimnya dan berada dekat dengannya saja sudah merupakan hal yang luar biasa."

Paz pun mulai membangun rekam jejaknya sendiri di timnas untuk membuktikan bahwa antusiasme itu beralasan. Sang playmaker mencatatkan enam gol dan dua assist dalam 16 penampilan pertamanya bersama timnas senior.

Iklan

Real Madrid berencana memulangkannya musim panas mendatang

Selain memiliki prospek menjanjikan bersama timnas, Paz tengah menikmati musim domestik yang gemilang di Italia. Ia telah mencatatkan enam gol dan delapan assist dalam 14 penampilan untuk Como di Serie A dan Liga Champions musim ini. Performa luar biasanya di level klub tidak luput dari perhatian mantan klubnya. Real Madrid kabarnya berencana mengaktifkan opsi pembelian kembali senilai €80 juta untuk gelandang tersebut pada musim panas mendatang.