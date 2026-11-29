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Como memenangi laga besar Serie A akhir pekan ini melawan Juventus. Si Nyonya Tua bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan setelah Randal Kolo Muani mendapat kartu merah dan kalah 3-0. Nico Paz dan Anastasios Douvikas (2) mencetak gol di Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Belum genap lima menit pertandingan berjalan, Kolo Muani gagal mengendalikan emosinya. Álex Valle menarik kaus pemain Prancis itu dengan jelas, lalu Kolo Muani berbalik dan melayangkan tinju ke wajah pemain Spanyol tersebut.

Wasit Maurizio Mariani mengeluarkan kartu kuning untuk Valle yang terus menarik kaus lawannya, lalu langsung mengusir Kolo Muani dengan kartu merah. Meski bermain dengan sepuluh orang, Juventus masih mampu mengimbangi permainan untuk waktu yang cukup lama.

Como harus menghadapi beberapa masalah cedera yang menimpa Valle dan Luis Milla. Mereka juga beruntung ketika bola cungkil Andrea Cambiaso mendarat tipis di atas gawang, bukan masuk ke dalamnya.

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Menjelang turun minum, skor akhirnya menjadi 1-0 berkat Paz. Pemain Argentina itu mengejutkan kiper Guglielmo Vicario dengan menembakkan tendangan bebas langsung ke gawang, alih-alih mengirim umpan silang. Vicario memang berhasil menepisnya, tetapi bola sudah melewati garis gawang: 1-0.

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Gol pada masa tambahan waktu itu membuat Como memasuki jeda dengan perasaan sangat baik. Tim asuhan pelatih sukses Cesc Fàbregas juga tampil lebih baik pada babak kedua dan kerap melancarkan tekanan.

Ketika pertandingan berjalan sedikit lebih dari satu jam, Douvikas menggandakan keunggulan. Mantan penyerang FC Utrecht itu berada tepat di posisi yang dibutuhkan untuk meneruskan tembakan Samuele Ricci yang berubah arah ke dalam gawang.

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Menjelang akhir laga, duet Paz dan Douvikas kembali beraksi. Paz dengan gaya khasnya yang elegan mencungkil bola melewati lawan, lalu menyundulnya ke arah Douvikas. Tendangan voli Douvikas melesat indah ke sudut jauh: 3-0.

Como naik ke posisi keempat Serie A, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Lazio. Juventus hanya berada di urutan ketujuh, di bawah Frosinone tetapi masih di atas Napoli yang juga sedang kesulitan. Sebelumnya pada hari yang sama, Napoli hanya mampu bermain imbang 0-0 di markas Sassuolo yang menempati posisi ke-18.