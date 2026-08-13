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Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Bintang City absen dari latihan di tengah kaitannya dengan Tottenham

Premier League
Savinho
Manchester City
Tottenham Hotspur
Inggris
Brasil

Pemain asal Brasil, Savinho, absen dari sesi latihan Manchester City pada hari Kamis kemarin, di tengah kaitan namanya dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa Tottenham berharap dapat merekrut Savinho, seiring penegasan dari sumber-sumber di Manchester City bahwa sang pemain ingin hengkang dan bergabung dengan Spurs.

Sumber-sumber dari dalam Manchester City menjelaskan bahwa winger asal Brasil itu absen dari latihan karena sakit.

Menurut sejumlah laporan, Savinho yang berusia 22 tahun kembali menegaskan keinginannya untuk pindah ke Tottenham secara jelas pekan ini.

Hal ini bisa menempatkan Manchester City pada keputusan sulit terkait salah satu opsi serangannya, di saat Tottenham terus menekan untuk merampungkan transfer tersebut.

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Savinho bergabung dengan skuad Manchester City pada musim panas 2024, dan kontraknya berlaku hingga 2031.

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