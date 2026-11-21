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Akankah Felix Nmecha kembali memperagakan selebrasinya yang kontroversial?

Felix Nmecha kembali angkat bicara dalam perdebatan soal pose selebrasinya yang kontroversial dan mengkritik cara publik memperlakukannya.

Setelah kemenangan 1-0 atas Borussia Mönchengladbach pada Sabtu sore, ketika ia mencetak gol penentu pada menit ke-80, gelandang BVB itu mengatakan bahwa publik sama sekali tidak memahami maksud di balik selebrasinya. Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperagakan gestur tersebut setelah mencetak gol pada masa mendatang.

"Apa yang dikatakan orang-orang itu sama sekali tidak benar. Selebrasi itu semata-mata untuk keyakinan saya. Itu bukan berarti saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Sebenarnya, itu bukan masalah besar," kata Nmecha kepada Sky.

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Pemain berusia 26 tahun itu menuai kritik dalam beberapa pekan terakhir karena memperagakan gestur selebrasi kontroversial setelah mencetak dua golnya ke gawang SV Elversberg sebelum jeda internasional terakhir. Melalui gestur itu, ia menunjukkan dukungannya terhadap kampanye "The King’s Return" serta jaringan evangelikal "Ballers in God". Jaringan tersebut antara lain dituding mengecam aborsi sebagai "rencana Setan" dan dianggap homofobik serta memusuhi kelompok queer.

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BVB dan DFB kemudian berbicara dengan Nmecha. Pada akhirnya, mereka sepakat bahwa Nmecha sebaiknya tidak lagi memperagakan selebrasi itu pada masa mendatang. "Kami tidak menginginkan itu di rumah kami," tegas presiden Dortmund Hans-Joachim Watzke . Sementara itu, direktur olahraga BVB Lars Ricken mengatakan bahwa pemain tim nasional itu "telah menegaskan bahwa melalui gesturnya, ia tidak bermaksud bersikap tidak hormat, diskriminatif, apalagi menyebarkan keyakinannya".

Getty Images

Apa kata Felix Nmecha tentang selebrasinya yang kontroversial?

Pelatih tim nasional Jürgen Klopp mengatakan di sela-sela laga internasional melawan Serbia dan Belanda : "Ia mengatakan bahwa ia mencintai semua orang dan tidak mendiskreditkan siapa pun. Bagi saya, itu menjernihkan hal yang terpenting. Ia tidak ingin lagi merayakan gol dengan cara itu."

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Klopp melanjutkan bahwa bintang BVB itu adalah "pemuda yang luar biasa ramah, hangat, dan terbuka. Ia memancarkan energi positif saat bersama kami. Saya sama sekali tidak memikirkan hal lain tentang itu. Lalu persoalan ini muncul dan saya mulai mencari informasi."

Nmecha sendiri, dalam pernyataan di media sosial tak lama setelah laga melawan Elversberg, telah menegaskan bahwa selebrasinya tidak dimaksudkan untuk mendukung organisasi mana pun ataupun mendorong intoleransi atau diskriminasi .