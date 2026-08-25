Itu dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, penyerang Bosnia itu ingin kembali membuktikan diri bersama Die Schwaben pada musim depan, meski mereka telah merekrut Dzenan Pejcinovic dari VfL Wolfsburg sebagai pesaing baru baginya. Demirovic merasa sangat nyaman baik di dalam tim maupun di kota tersebut, sehingga ia ingin bertahan.

Menurut laporan itu, Galatasaray telah mengajukan tawaran menggiurkan kepada sang penyerang: dalam tiga tahun di Istanbul, pemain Bosnia itu bisa mengantongi total lebih dari 15 juta euro bersih. Nilai transfer yang dibicarakan untuk VfB adalah 20 juta euro, yang terbagi menjadi 18 juta euro sebagai nilai tetap dan dua juta euro dalam bentuk bonus. Namun, kedua klub tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai detail mekanismenya, sehingga Demirovic kini dikabarkan telah menarik rem darurat dan memberi tahu VfB bahwa ia tidak ingin pindah.

Hanya jika ada tawaran luar biasa, isu kepindahan Demirovic bisa kembali memanas sebelum batas akhir bursa transfer, tetapi saat ini hal itu tampaknya tidak akan terjadi. Selain Pejcinovic, penyerang timnas Jerman Deniz Undav serta Jeremy Arevalo juga termasuk pesaing Demirovic di lini serang Stuttgart.

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Demirovic, yang pada masa mudanya antara lain bermain untuk HSV dan RB Leipzig, bergabung dengan Die Schwaben dari FC Augsburg dua tahun lalu dengan nilai 23 juta euro. Pada musim lalu ia mengoleksi 16 kontribusi gol dalam 25 pertandingan Bundesliga, sehingga ia juga mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Di babak 32 besar, Bosnia tersingkir melawan salah satu tuan rumah bersama, Amerika Serikat. Di turnamen tersebut, Demirovic hanya melewatkan empat menit dalam empat pertandingan yang dijalani negaranya.