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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Bintang Brasil Vinicius Junior buka suara soal kesulitannya di Real Madrid dan beban mustahil untuk menjadi pemain hebat

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Vinicius Junior menyampaikan penilaian yang sangat terus terang atas penampilan terbarunya bersama Real Madrid dan tim nasional Brasil. Penyerang berusia 26 tahun itu mengakui bahwa kelelahan setelah Piala Dunia dan berbagai hal di luar lapangan yang mengganggu konsentrasinya membuatnya mengawali musim ini dengan lebih lambat.

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Dampak mental Piala Dunia

Dengan terus terang, Vini mengakui bahwa persiapannya setelah Piala Dunia tidak memenuhi standar yang biasa ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Pemain timnas Brasil itu menjelaskan bahwa beban emosional turnamen tersebut sangat memengaruhi fokusnya. Sang penyerang mengakui bahwa rasa sakit akibat tersingkir lebih awal turut mendorongnya untuk menjauh dari kerasnya latihan di level tertinggi selama masa libur.

"Saya rasa saya tidak mempersiapkan diri dengan lebih baik setelah Piala Dunia, karena dampak Piala Dunia sangat besar bagi kami semua orang Brasil. Tersingkir begitu cepat adalah sesuatu yang tidak kami duga. Jadi, saya memanfaatkan liburan untuk benar-benar menikmatinya, beristirahat, mengalihkan pikiran, dan lebih banyak bersama keluarga. Pada akhirnya, saya berlatih lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Vini, seperti dikutip Globo Esporte.

Berusaha menyamai Messi dan Ronaldo

Vini berbicara terbuka tentang tekanan besar untuk tetap berada di puncak sepakbola dunia. Ia menyebut kemampuan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bertahan di level tertinggi selama begitu lama sebagai tolok ukur utama yang nyaris mustahil dicapai. Sebagai pemain yang pada usia 26 tahun masih berada di jajaran teratas sepakbola, bintang Brasil itu sangat menyadari betapa tingginya standar yang harus dipenuhi untuk terus mendominasi dari tahun ke tahun.

"Mempertahankan level setinggi itu selama begitu lama selalu sangat sulit. Saya rasa hanya Cristiano Ronaldo dan Messi yang mampu mempertahankannya selama bertahun-tahun, dengan mencatatkan angka-angka yang sama. Saya manusia, saya sering melakukan kesalahan, tetapi saya selalu berusaha menjadi lebih baik. Saya mencoba memahami lebih banyak tentang sepakbola dan keseharian, tetapi saya berusia 26 tahun dan saya juga harus sedikit menikmati hidup," jelasnya dalam konferensi pers.

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Rumor transfer dan pembicaraan kontrak

Bintang Madrid itu secara terbuka mengakui bahwa derasnya spekulasi transfer sepanjang musim panas dan proses perpanjangan kontrak yang menegangkan sangat memengaruhi kondisi mentalnya. Saat klub-klub besar Eropa berupaya mendapatkan tanda tangannya dan masa depannya di Santiago Bernabeu belum pasti, sang penyerang mengungkapkan bahwa berbagai hal di luar lapangan tersebut sangat mengganggu fokusnya menjelang musim baru.

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"Hal ini mungkin memengaruhi awal musim saya. Begitu juga soal perpanjangan kontrak saya, tentang begitu banyak klub yang mendekati saya musim panas lalu. Semua itu sangat membebani pikiran saya, begitu pula situasi di Real Madrid. Namun, musim ini masih sangat panjang," ujar sang bintang.

Janjikan kebangkitan gemilang di Real Madrid

Meski mengawali musim dengan lambat, Vini tetap optimistis dapat membalikkan keadaan. Ia menunjuk pengalamannya yang kerap mengawali musim dengan lambat sebelum tampil gemilang di pengujungnya sebagai bukti bahwa performa terbaiknya akan segera tiba. Dengan mengenali kekurangannya sejak dini, ia berharap dapat kembali memusatkan perhatian pada fase penentuan musim, saat ia biasanya tampil cemerlang untuk Real Madrid.

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"Musim lalu, hingga Desember, saya baru mencetak lima gol. Lalu, saya mengakhiri musim dengan lebih dari 20 gol, seperti pada semua musim lainnya. Saya rasa saya sedang mempersiapkan diri dan berkembang, karena pada momen paling menentukan dalam satu musim, saya selalu ada," tegasnya dengan percaya diri.

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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