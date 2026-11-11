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Justin Kluivert membeberkan persiapan luar biasa yang dilakukan Xavi Hernandez sebagai pelatih timnas Belanda. Ia mengungkapkan bahwa sang pelatih mendalami karakternya sebelum kembali memanggilnya ke timnas. Penyerang Bournemouth itu kini kembali memperkuat Belanda dan ingin melupakan trauma dari pengalaman-pengalamannya di turnamen besar sebelumnya.

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Langkah luar biasa demi pemanggilan kembali ke timnas

Kluivert kembali masuk skuad Belanda dengan tekad baru, tetapi pemanggilannya jauh dari kata pasti. Pengatur serangan Bournemouth itu mengungkapkan bahwa Xavi melakukan segala cara untuk menilai apakah pemain berusia 27 tahun tersebut layak kembali ke tim nasional. Alih-alih hanya mengandalkan rekaman pertandingan, pelatih asal Spanyol itu juga mendalami karakter mantan pemain muda berbakat Ajax tersebut.

“Ia juga ingin tahu dengan siapa ia akan bekerja, jadi ia berbicara dengan mantan pelatih-pelatih saya,” jelas Kluivert dalam wawancara dengan NOS. “Untungnya, mereka menyukai saya, jadi hasilnya baik. Mudah-mudahan setelah beberapa waktu Xavi juga begitu. Saya juga mendengar ia menonton banyak pertandingan. Ia benar-benar mendalami hal itu, itulah dorongannya dan saya pikir kami membutuhkan itu.”

Di bawah pelatih sebelumnya, Ronald Koeman, lini tengah yang diisi pemain-pemain piawai mengolah bola seperti Frenkie de Jong dan Joey Veerman bersama Kluivert tampaknya sulit terwujud. Namun, Xavi tampaknya bersedia mengesampingkan keunggulan fisik demi kemampuan teknik. “Saya tidak harus selalu menguasai bola, tetapi saya juga sering berlari ke ruang di belakang pertahanan,” kata Kluivert. “Dengan intensitas saya, saya berharap bisa menambah ketajaman tim. Saya juga senang mencetak assist atau gol.”

Berusaha melupakan kekecewaan di Piala Dunia

Kembali ke tempat latihan tim nasional membawa perasaan campur aduk bagi Kluivert, yang masih terbayang akhir dari turnamen besar terakhirnya. Setelah berjuang pulih dari cedera untuk masuk skuad, impiannya meraih kejayaan di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan menyakitkan dari Maroko dalam adu penalti. Kluivert masuk ke lapangan khusus untuk mengambil penalti, tetapi tembakannya membentur tiang gawang, kegagalan yang masih membebani pikirannya.

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“Itu jelas terus mengusik saya,” aku sang penyerang saat mengenang kegagalan tersebut. “Sebenarnya, semuanya berjalan baik. Apa yang saya rencanakan sebelumnya juga saya lakukan. Lalu bolanya tidak masuk. Yah, itulah risiko pekerjaan ini, seperti yang biasa kami katakan.”

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Perubahan dari pemain sayap menjadi motor serangan di Premier League

Kluivert bukan lagi remaja yang belum berpengalaman saat menjalani debut bersama negaranya pada 2018. Setelah bermain di seluruh “lima liga besar” Eropa, ia berubah dari pemain sayap yang mengandalkan kelincahan menjadi gelandang serang yang matang di Bournemouth. Meski betah di pesisir selatan Inggris dan terikat kontrak hingga 2028, ia tetap berambisi memperbaiki catatan pribadinya setelah gagal mencetak gol dalam 14 penampilan pertamanya untuk Belanda.

“Saya pernah mendapat peluang. Sekitar tiga di antaranya benar-benar bisa menjadi gol. Kalau saya mencetak gol, saya akan merayakannya. Tapi tidak berlebihan, karena seharusnya saya sudah mencetak lebih banyak gol,” akunya mengenai penantiannya mencetak gol untuk tim nasional.

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Pandangan yang lebih realistis tentang masa depan

Meski memiliki latar belakang sebagai putra striker legendaris Patrick Kluivert, ia kini memandang arah kariernya dengan lebih realistis. Ia tak lagi mengumbar pernyataan di depan publik tentang kepindahan ke klub-klub raksasa Eropa. Fokusnya kini tertuju pada tugas terdekat, termasuk pertandingan penting melawan Yunani saat Belanda berupaya membangun momentum di bawah kepemimpinan Xavi.

“Begini, saya juga harus realistis. Saya bukan lagi pemain berusia 21 atau 22 tahun, kelompok usia yang dilirik Real Madrid. Saya tidak lagi memikirkan masa depan terlalu jauh, karena kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami bermain melawan Yunani pada Jumat. Berikan segalanya, lalu kita lihat apa yang terjadi selanjutnya,” kata Kluivert.