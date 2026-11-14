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Bek asal Brasil, Joao Victor, mantan pemain Benfica yang kini berseragam CSKA Moskwa Rusia, memicu reaksi luas usai komentarnya terhadap kekalahan timnas Portugal dari Denmark dengan skor 1-4, dalam laga yang digelar di Kota Braga.

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Pemain tersebut menyampaikan pesan melalui akunnya di “Instagram” untuk membela Cristiano Ronaldo, menyusul kekalahan yang terjadi pada penampilan perdana timnas Portugal pada era pasca sang mantan kapten.

Sikap Joao Victor muncul setelah pertandingan yang dijalani Portugal tanpa Ronaldo, yang menyaksikan kekalahan mereka dari timnas Denmark dengan hasil telak, menjadi kekalahan pertama bagi pelatih Jorge Jesus sejak menukangi timnas tersebut.

Komentar bek asal Brasil itu tidak hanya sebatas pada hasil pertandingan, tetapi mengaitkan apa yang terjadi dengan cara memperlakukan bintang Portugal tersebut, menganggap bahwa ketidakhadirannya dan tidak dihormatinya kedudukannya layak untuk disoroti.

Pemain CSKA Moskow itu mengunggah gambar hasil pertandingan melalui akunnya di “Instagram”, yang memperlihatkan keunggulan Denmark dengan 4 gol tanpa balas pada menit ke-75, dan menyertainya dengan ungkapan yang mengandung kritik jelas terhadap apa yang ia anggap sebagai kurangnya penghargaan terhadap Ronaldo.

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Joao Victor menulis: “Inilah yang terjadi ketika kamu tidak menghormati panutanmu”, dalam pesan yang tidak menyebutkan nama-nama tertentu, tetapi dengan jelas mencerminkan kaitan yang ia buat antara kekalahan dan cara timnas memperlakukan mantan kapten mereka.

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Makna ungkapan itu melampaui sekadar komentar atas hasil satu pertandingan, karena kembali membuka perdebatan mengenai kedudukan Ronaldo di dalam timnas Portugal, setelah berakhirnya perjalanannya bersama tim, serta nilai yang ia wakili dalam sejarah sepak bola Portugal. Selain itu, waktu penulisan pesan tersebut, bersamaan dengan melebarnya selisih gol dan hasil yang mencapai 4 gol, memberinya kaitan langsung dengan peristiwa pertandingan, yang berakhir dengan kekalahan Portugal 1-4.

Kekalahan itu terasa menyakitkan bagi timnas Portugal, terlebih karena terjadi di Braga dan di hadapan para pendukungnya, selain menjadi kekalahan pertama Jorge Jesus sejak mengemban tanggung jawab.

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Meski kekalahan terasa pahit, timnas Portugal sebenarnya telah memastikan lolos ke babak gugur UEFA Nations League, yang berarti kekalahan tersebut tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan di turnamen.

Tim tersebut masih hanya membutuhkan satu poin di pertandingan berikutnya melawan Wales, untuk memastikan puncak grup mereka dan mengakhiri fase ini di posisi pertama.