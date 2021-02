Bintang Bayern Munich Joshua Kimmich Cetak Rekor Baru Liga Champions

Joshua Kimmich mencatat rekor baru Liga Champions dengan meraih kemenangan terbanyak dalam 50 pertandingan pertama di kompetisi antrklub paling elit di Eropa tersebut.

Bayern Munich sukses menghancurkan Lazio 4-1 dini hari tadi pada pertandingan leg pertama babak 16 besar. Gol kemenangan raksasa Jerman tersebut dicetak oleh Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sane dan gol bunuh diri Francesco Acerbi.

Joaquin Correa berhasil membalas satu untuk Biancoceleste namun pada akhirnya gol ini hanyalah hiburan semata bagi tim tuan rumah.

Kemenangan ini adalah yang ke-38 bagi Kimmich di Liga Champions dalam 50 pertandingan pertama, terbanyak di antara pemain lainnya.

Kimmich sendiri telah mencetak sepuluh gol di kompetisi Eropa dan hanya menderita lima kekalahan.

38 - Following tonight's victory against Lazio, @FCBayernEN’s Joshua #Kimmich has won 38 of his first 50 Champions League games – the most wins by a player in the first 50 appearances in the competition's history. Winner. #LAZFCB #UCL pic.twitter.com/HrLJGfq7h4