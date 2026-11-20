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Harry Kane mencapai puncak sepakbola dunia setelah meraih Ballon d’Or 2026 berkat musim bersejarah bersama Bayern Munich. Kapten Inggris itu kini mengungkap para pemain yang menginspirasi perjalanannya serta aspek taktis yang membentuk gaya bermainnya sebagai penyerang tajam.

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Kekaguman kepada ikon Real Madrid

Baru saja meraih Ballon d’Or ke-70 di London, Kane mengungkapkan rasa hormatnya yang mendalam kepada sesama penyerang, Karim Benzema. Kapten Inggris itu, yang mencapai puncak sepakbola pada usia 33 tahun, melihat banyak kesamaan antara dirinya dan mantan bintang Real Madrid tersebut dalam cara Benzema mengubah peran penyerang tengah modern. Penyerang Bayern Munich itu mengatakan bahwa kiprah bersejarah pemain asal Prancis tersebut pada 2022 meninggalkan kesan mendalam pada pendekatannya sendiri terhadap permainan.

Ketika membahas kesamaan gaya bermain mereka, kapten Inggris itu melontarkan pujian tinggi kepada penyerang veteran tersebut. "Karim adalah pemain yang luar biasa. Saya selalu sangat mengaguminya sebagai pemain," katanya kepada Foot Mercato. "Apa yang ia capai di Real Madrid pada 2022 sungguh mengesankan. Ia punya kemampuan turun ke lini tengah dan bermain hampir seperti pemain nomor 10, mengatur permainan, sekaligus masuk ke kotak penalti pada saat yang tepat."

Cara berpikir yang sejalan

Kane mengesampingkan perbedaan fisik untuk menyoroti kesamaan kecerdasan bermain kedua penyerang itu. Penyerang produktif tersebut menegaskan bahwa meski karakteristik atletis mereka mungkin berbeda, cara berpikir mereka di lapangan sangat sejalan. Bagi Kane, kesamaan mereka yang sesungguhnya di lapangan terletak pada kecerdasan bermain tingkat tinggi, kemampuan alami memanfaatkan ruang, dan keinginan tanpa pamrih untuk membantu rekan-rekan setim.

Keduanya telah menguasai perkembangan peran penyerang tengah tradisional ini di level tertinggi. "Karakteristik fisik kami sedikit berbeda, tetapi dalam hal kecerdasan bermain, kemampuan menemukan ruang, dan keinginan membantu pemain di sekitar kami, saya jelas melihat banyak kesamaan dalam permainan kami. Kami berdua telah menunjukkan bahwa untuk mencetak gol, tidak selalu perlu berada di kotak penalti," tambah sang penyerang.

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Rahasia di balik musim 73 gol Kane

Perkembangan Kane di Allianz Arena membuatnya turun lebih dalam daripada sebelumnya dan kerap menjadi pengatur serangan utama bagi para pemain sayap Bayern yang eksplosif. Perubahan taktis ini menjadi kunci catatan pemecahan rekornya musim lalu, ketika ia mencetak 73 gol di semua kompetisi. Dengan keluar dari area yang biasanya ditempati penyerang tengah, ia membuat para bek menghadapi dilema: mengikutinya dan meninggalkan ruang di belakang, atau tetap di posisi dan memberinya waktu untuk memilih umpan maupun melepaskan tembakan jarak jauh.

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"Bagi saya, ada lebih banyak peluang ketika saya turun lebih dalam karena saya tidak dijaga ketat. Gol-gol itu datang karena saya turun dan permainan berkembang. Saya berada dalam peran pemain nomor 10 dan, ketika blok pertahanan lawan mundur, saya menembak dari tepi kotak penalti. Itu salah satu keunggulan utama saya. Musim lalu menjadi contoh terbaik: saya mencetak 73 gol, hampir dua kali lipat jumlah gol yang pernah saya cetak dalam musim lainnya," kata Kane.

Ambisi meraih lebih banyak trofi

Meski telah mencapai puncak prestasi individu, sang penyerang tetap berambisi meraih trofi bersama tim . Ia mengaku ingin meraih Ballon d'Or kedua, tetapi fokus utamanya tetap pada gelar di level klub dan internasional. Setelah gagal menjuarai Liga Champions musim lalu akibat tersingkir dalam semifinal ketat melawan Paris Saint-Germain, Kane bertekad membawa Bayern Munich meraih trofi itu kali ini.

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"Tentu saja, saya ingin memenangi Ballon d’Or lagi, tetapi saya tahu ada banyak pemain hebat lain yang juga punya peluang," kata Kane ketika ditanya tentang penghargaan individu pada masa mendatang. "Namun, masih banyak trofi yang ingin saya menangi, seperti Liga Champions bersama Bayern dan, tentu saja, gelar bersama Inggris."