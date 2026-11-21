Bagikan Ikuti GOAL di Google

Harry Kane memberikan kabar positif kepada para penggemar setelah sukses menjalani operasi akibat cedera pergelangan kaki serius yang dialaminya dalam laga Bundesliga pada Jumat. Striker Bayern Munich itu menghadapi proses pemulihan panjang di luar lapangan, sebuah pukulan besar bagi ambisi klub meraih trofi.

Iklan

Kane bagikan kabar penuh tekad dari rumah sakit

Cedera itu terjadi saat Bayern bermain imbang 1-1 di kandang melawan FC Koln pada Jumat malam . Kane harus meninggalkan lapangan pada menit ke-20 setelah berbenturan dengan Joel Schmied. Saat berusaha melepaskan tembakan di kotak penalti, kaki kiri pemain timnas Inggris itu terkena tekel meluncur sang bek. Meski wasit tidak meniup peluit dan VAR tidak melakukan intervensi, upaya Kane untuk melanjutkan pertandingan hanya berlangsung singkat setelah tingkat keparahan cederanya terlihat jelas.

Striker berusia 33 tahun itu mengabarkan kondisinya melalui media sosial pada Sabtu pagi setelah menjalani operasi. Ia mengunggah foto dari ranjang rumah sakit dengan kaki kiri terpasang penyangga dan kedua ibu jari terangkat, menunjukkan sikap pantang menyerah meski mengalami kemunduran besar. "Begitulah pasang surut kehidupan!" tulis Kane di Instagram. "Tentu saya sangat kecewa mengalami cedera ini, tetapi seperti biasa, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan berkembang menjelang 2027. Saya akan kembali dalam kondisi segar dan siap menghadapi fase penentuan musim ini!"

Presiden Bayern sampaikan dukungan secara terbuka

Dalam rapat umum tahunan klub pada Sabtu, presiden Bayern Munich Herbert Hainer menanggapi situasi tersebut secara langsung dan menyatakan keyakinan penuh bahwa sang penyerang akan pulih. Ia menyoroti rasa saling menghormati antara pemain dan klub. Menurutnya, meski Kane menganggap bermain di Munich sebagai sebuah kehormatan, justru klub yang merasa terhormat memiliki Pemain Terbaik Dunia di skuadnya.

Jajaran pimpinan klub memberikan dukungan kepada pemain andalan mereka itu, yang menjadi tumpuan serangan sejak bergabung dari Tottenham Hotspur. "Kami yakin Anda akan kembali dengan lebih kuat," kata Hainer, seperti dikutip Sky Germany. "Harry Kane mengatakan ketika terpilih sebagai Pemain Terbaik Dunia bahwa bermain untuk FC Bayern adalah sebuah kehormatan. Kehormatan itu bukan milik Harry, melainkan milik FC Bayern."

Iklan Iklan

Masa sulit bagi jajaran petinggi Bayern Munich

Kehilangan Kane selama beberapa bulan menjadi pukulan besar bagi ambisi Bayern meraih trofi. Direktur olahraga Max Eberl tidak menyembunyikan rasa frustrasinya setelah peluit akhir pada Jumat. Ia menggambarkan malam itu sebagai malam yang sangat menyakitkan bagi skuad. Krisis cedera tersebut semakin berat setelah muncul kabar bahwa Michael Olise juga mengalami memar pada kaki dalam pertandingan yang sama. Namun, pemain sayap asal Prancis itu diperkirakan menjalani perawatan dalam beberapa hari ke depan, bukan absen dalam waktu lama seperti rekan setimnya asal Inggris.

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

Eberl menegaskan bahwa meski situasinya sangat sulit, tim tidak boleh terus meratapi kemalangan ini dan harus menemukan cara untuk beradaptasi tanpa pencetak gol terbanyak mereka. "Ini bukan situasi yang mudah saat ini. Ini sangat menantang. Malam ini sangat tidak memuaskan, sungguh sangat menyakitkan bagi kami, tetapi sekarang kami tidak bisa terlalu banyak meratap," aku Eberl.

Mengatasi kekosongan yang ditinggalkan Kane

Kane kini memulai proses pemulihan yang akan membuatnya absen selama sebagian besar sisa musim ini. Karena cederanya melibatkan ligamen sindesmosis pada pergelangan kaki kiri, tim medis akan mengambil langkah hati-hati untuk memastikan kondisinya stabil sebelum ia kembali bertanding. Bayern harus mencari solusi dari dalam skuad untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris itu. Di tengah jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa, fokus klub adalah menjaga peluang meraih gelar tetap hidup sampai Kane "dalam kondisi segar dan siap" kembali memimpin lini depan.