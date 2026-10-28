Sejumlah orang mungkin mengucek mata saat melihat susunan pemain Skyblues melawan AEK Athena. Pelatih Enzo Maresca memasang seorang pemain bernama Floyd Samba sebagai penyerang tunggal, bukan Erling Haaland.

Pada awal pekan, Samba sendiri mungkin tidak menyangka akan mendengar lagu kebangsaan Liga Champions yang legendaris di lapangan. Ia masuk susunan pemain utama menggantikan megabintang asal Norwegia itu, dengan seorang anak pendamping berjalan di depannya, yang tingginya bahkan belum mencapai hidungnya. Terlebih, Haaland baru saja mencetak gol ke-11 dan ke-12 musim ini di Liga Primer saat timnya menang telak 5-0 atas Ipswich Town.

Dalam laga kandang melawan tim asal Athena itu, sang mesin gol masuk skuad, tetapi hanya duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit karena kondisinya sedikit terganggu. Karena penggantinya, Antoine Semenyo, mengalami cedera beberapa hari sebelumnya dan akan absen selama beberapa pekan, pemain berusia 17 tahun itu mendapat kesempatan menjadi starter. Padahal, posisi asli Samba adalah gelandang tengah.

Keputusan berisiko membuahkan hasil: Samba sebelumnya tak pernah bermain sebagai penyerang

Samba memang tidak terlibat langsung dalam gol mana pun saat ManCity menang 5-1 sebelum ditarik keluar pada menit ke-63. Meski begitu, Maresca kembali puas dengan penampilan remaja tersebut. "Ketiga pemain dari akademi tampil bagus," katanya seusai laga, sekaligus memuji penampilan dua pemain binaan klub yang masuk sebagai pengganti, Ryan McAidoo dan Kaden Braithwaite, yang sama-sama berusia 18 tahun. Namun, Samba "khususnya" membuat penerus Pep Guardiola itu terkesan karena "secara keseluruhan bermain bagus".

Media juga melontarkan banyak pujian. Manchester Evening News memberinya nilai tujuh dari kemungkinan sepuluh dan menyebut Samba menunjukkan "penampilan bagus pada malam besar lainnya bagi dirinya". Sebab, penampilan Samba bukan kejadian sekali saja. Untuk kedua kalinya pada musim yang masih muda ini, ia masuk susunan pemain utama. Yang pertama terjadi pada pertengahan September di Carabao Cup melawan Norwich City. Lagi-lagi sebagai penyerang.

Saat itu, keputusan tersebut tak diragukan lagi berisiko, tetapi terbukti sangat tepat. Samba mencetak dua gol dan ManCity menang telak 5-0. Apalagi, Maresca kemudian mengaku baru mencoba Samba di posisi yang tidak biasa baginya itu tak lama sebelumnya. "Ketika saya memutuskan untuk menempatkannya sebagai penyerang nomor sembilan dalam tiga atau empat hari terakhir, saya bertanya apakah ia pernah bermain sebagai penyerang sebelumnya. Ia bilang belum pernah. Namun, saya rasa ia bisa. Ia jelas bukan penyerang nomor sembilan, tetapi ia tampil bagus."

Dengan nada agak berlebihan, Daily Mail memasang judul: "Bintang baru telah lahir". Ia pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Samba berkata dengan antusias: "Debut seperti itu sungguh luar biasa. Saya nyaris tak percaya. Ini baru permulaan, karier besar menanti saya."

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Peluang bermain terbatas: Apakah Samba akan dipinjamkan?

Meski demikian, Samba kembali ke tim junior. Ia kemudian harus menunggu lebih dari sebulan sebelum mendapat panggilan ketiganya ke skuad utama dan menjalani debutnya di Liga Champions dengan gemilang. Ia pertama kali masuk skuad Maresca pada pekan ketiga Liga Primer, tetapi tidak dimainkan. Ke depannya pun, menit bermainnya kemungkinan hanya datang sesekali. Saat timnya kalah 1-2 dari Aston Villa di liga pada akhir pekan, namanya kembali tidak tercantum dalam daftar pemain. Sebaliknya, ia kembali berpeluang mendapat menit bermain dalam laga Piala Liga melawan Brighton pada Rabu malam: Haaland, pilihan utama di lini depan, merupakan salah satu dari lima bintang City yang diistirahatkan dan tidak masuk skuad.

Selambat-lambatnya ketika Semenyo kembali dalam beberapa pekan, peluang Samba untuk tampil lagi akan semakin kecil. Apalagi, persaingan di posisi andalannya di lini tengah sangat ketat, dengan adanya Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, dan Enzo Fernandez. Menurut Sky, karena itu muncul pertimbangan untuk meminjamkannya pada musim dingin, meski saat ini belum terlihat adanya jalan keluar. Sementara itu, kepergian secara permanen bukanlah opsi mengingat potensinya. Alasan lainnya, klub menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat ancaman hukuman terkait skandal keuangan. Selain larangan transfer, klub bahkan terancam degradasi paksa.

Selain itu, Samba, yang lahir di Macclesfield tak jauh dari sana, tampak betah di Manchester. Ia mengenakan seragam biru langit sejak kelompok usia U-9. Kakaknya, Tyrone, juga bermain sebagai sayap kiri untuk tim U-21. Musim lalu, ia sempat sekali duduk di bangku cadangan dalam laga Liga Champions dan pada Selasa lalu menyemangati adiknya dari tribun. Emerson, yang berusia 12 tahun, menjadi anggota keluarga Samba lainnya yang terikat kontrak dengan klub.

Floyd belum lama ini bercerita bahwa ia dan Emerson hingga kini masih rutin bermain sepakbola di halaman rumah. "Pertandingannya benar-benar sengit," katanya. Si bungsu, yang saat ini bermain sebagai bek, agresif dan juga "sangat tinggi", sampai-sampai tingginya "sudah mencapai bahu" Floyd. Emerson ingin mengikuti jejak ayahnya, Christopher Samba, yang telah mencatatkan 171 penampilan di Liga Primer dan juga bermain dalam 20 pertandingan Bundesliga bersama Hertha BSC.

Kemiripan dengan Jamal Musiala: Akankah Samba menjadi harapan baru DFB?

Di ibu kota, bek tengah bertubuh kekar itu juga berkenalan dengan istrinya, Theresa, sesuatu yang dalam jangka panjang bisa pula menggembirakan DFB. Karena itu, Samba, yang menggantikan Haaland, memiliki kewarganegaraan Jerman. Di bawah pelatih Hanno Balitsch, ia telah menjalani debut bersama tim nasional U-19 tak lama setelah mencetak dua gol melawan Norwich. Sebelumnya, talenta yang sangat menjanjikan itu bermain untuk tim junior Three Lions. Selain mengenakan seragam Inggris, ia juga bisa membela Prancis atau, seperti ayahnya dahulu, Kongo.

Tentu saja, Samba belum harus menentukan pilihan tim nasional. Ia ingin memberi dirinya waktu. Contoh yang relevan adalah Nicolo Tresoldi. Meski catatan golnya luar biasa, ia baru ingin memutuskan apakah akan memilih Jerman atau tidak setelah Piala Eropa U-21 bersama tim DFB. Italia juga gencar berupaya mendapatkan penyerang itu. Berkat latar belakang keluarganya yang beragam, serupa dengan Samba, ia pun bisa bermain untuk Argentina. Selain itu, gaya bermain Samba juga sesuai dengan nama belakangnya jika diartikan secara harfiah. Kemampuan menggiring bola, sentuhan, dan visi bermain membuat pemain muda itu menghadirkan nuansa Brasil di lapangan.

Di sisi lain, ada pula kemiripan dengan Jamal Musiala. Pemain istimewa FC Bayern München itu juga bermain untuk tim junior Inggris semasa kecil. Setelah dua kali tampil untuk Jerman U-16, ia bahkan masih membela Inggris U-17 dan U-21. Namun, pada 2021, pemain yang kini berusia 23 tahun itu memilih DFB dan sejak itu telah 46 kali bermain dengan lambang elang di dada.

Waktu akan menunjukkan apakah Samba menempuh jalan serupa. Yang jelas, banyak hal mengisyaratkan bahwa masa depannya menjanjikan.