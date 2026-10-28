Beberapa orang mungkin sampai mengucek mata saat melihat susunan pemain The Skyblues melawan AEK Athena. Pelatih Enzo Maresca memasang seorang pemain bernama Floyd Samba sebagai satu-satunya penyerang, bukan Erling Haaland.

Pada awal pekan, Samba sendiri barangkali tidak menyangka akan mendengar lagu ikonis Liga Champions dari atas lapangan. Ia tampil sebagai starter menggantikan superstar asal Norwegia itu, dengan seorang anak pendamping di depannya, tepat di bawah hidungnya. Apalagi, Haaland baru saja mencetak golnya yang ke-11 dan ke-12 musim ini di Liga Primer saat timnya membantai Ipswich Town 5-0.

Dalam laga kandang melawan AEK Athena, sang mesin gol masuk skuad, tetapi duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit karena kondisinya sedikit terganggu. Karena penggantinya, Antoine Semenyo, mengalami cedera beberapa hari sebelumnya dan akan absen selama berminggu-minggu, pemain berusia 17 tahun itu mendapat kesempatan tampil sejak awal. Padahal, Samba yang bertinggi 1,83 meter sebenarnya seorang gelandang tengah.

Keputusan berisiko berbuah manis: Samba sebelumnya belum pernah bermain sebagai penyerang

Hingga diganti pada menit ke-63 dalam kemenangan 5-1 ManCity, Samba memang tidak menyumbang gol maupun assist. Meski begitu, Maresca sekali lagi puas dengan penampilan remaja tersebut. "Ketiga pemain dari akademi tampil bagus," ujarnya seusai pertandingan, seraya menyoroti penampilan dua pemain binaan klub yang masuk sebagai pengganti, Ryan McAidoo dan Kaden Braithwaite (keduanya berusia 18 tahun). Namun, Samba "khususnya" membuat penerus Pep Guardiola itu terkesan. Menurutnya, Samba "secara keseluruhan bermain bagus".

Media pun melontarkan banyak pujian. Manchester Evening News memberinya nilai tujuh dari kemungkinan sepuluh dan menyebut Samba menampilkan "performa bagus pada malam besar lainnya baginya". Sebab, penampilan Samba bukan kejadian sekali saja. Ia sudah dua kali menjadi starter pada musim yang masih baru ini. Yang pertama terjadi pada pertengahan September di Carabao Cup melawan Norwich City. Lagi-lagi sebagai penyerang.

Saat itu, keputusan tersebut tak diragukan lagi berisiko, tetapi terbukti sangat tepat. Samba mencetak dua gol dan ManCity menang telak 5-0. Terlebih lagi, Maresca kemudian mengaku baru mencoba Samba di posisi yang tidak biasa baginya itu tak lama sebelumnya. "Ketika saya memutuskan dalam tiga, empat hari terakhir untuk memasangnya sebagai pemain nomor sembilan, saya bertanya apakah dia pernah bermain sebagai penyerang. Dia bilang belum pernah. Namun, saya pikir dia bisa melakukannya. Dia jelas bukan pemain nomor sembilan, tetapi dia tampil bagus."

Daily Mail memasang judul yang agak berlebihan: "Bintang baru telah lahir". Seketika, kehebohan seputar dirinya merebak di media sosial. Samba berkata dengan antusias: "Debut seperti itu sungguh luar biasa. Saya hampir tidak percaya. Ini baru permulaan, karier besar menanti saya."

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Peluang bermain terbatas: Akankah Samba dipinjamkan?

Meski demikian, Samba kembali ke tim muda sebelum harus menunggu lebih dari sebulan untuk pemanggilan ketiganya ke skuad senior. Ia pun menjalani debutnya di Liga Champions dengan gemilang. Ia pertama kali masuk skuad Maresca pada pekan ketiga Liga Primer, tetapi tidak dimainkan. Ke depan, kesempatan bermainnya kemungkinan tetap jarang datang. Saat timnya kalah 1-2 dari Aston Villa di liga pada akhir pekan, namanya kembali tidak tercantum dalam daftar pemain. Sebaliknya, ia punya peluang bagus untuk kembali mendapat menit bermain dalam pertandingan Piala Liga melawan Brighton pada Rabu malam: Haaland, penyerang utama tim, menjadi satu dari lima bintang City yang diistirahatkan dan tidak masuk skuad.

Setelah Semenyo kembali dalam beberapa pekan, peluang Samba untuk kembali tampil akan makin kecil. Apalagi, persaingan di posisi utamanya, gelandang tengah, sangat ketat dengan adanya Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, dan Enzo Fernandez. Menurut Sky, karena itu ada gagasan untuk meminjamkannya pada musim dingin, meski saat ini belum terlihat ada kesepakatan. Sebaliknya, kepergian secara permanen bukanlah opsi mengingat potensinya. Alasan lainnya, klub menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat ancaman hukuman terkait skandal keuangan. Selain larangan transfer, klub bahkan harus bersiap menghadapi kemungkinan degradasi paksa.

Selain itu, Samba, yang lahir di Macclesfield tak jauh dari sana, tampak betah di Manchester. Ia mengenakan seragam biru langit sejak bergabung dengan tim U-9. Kakaknya, Tyrone, juga bermain sebagai penyerang sayap kiri untuk tim U-21. Ia pernah sekali duduk di bangku cadangan dalam laga Liga Champions musim lalu dan pada Selasa lalu menyemangati adiknya dari bangku penonton. Emerson yang berusia 12 tahun juga terikat kontrak sebagai anggota keluarga Samba lainnya di klub.

Floyd baru-baru ini bercerita bahwa keduanya hingga kini masih rutin bermain sepakbola di halaman rumah. "Pertandingannya benar-benar sengit," katanya. Si bungsu, yang kini bermain sebagai bek, agresif dan juga "sangat tinggi" hingga "sudah mencapai bahu" Floyd. Emerson ingin mengikuti jejak ayahnya, Christopher Samba, yang telah mencatatkan 171 penampilan di Liga Primer dan juga bermain 20 kali di Bundesliga untuk Hertha BSC.

Kemiripan dengan Jamal Musiala: Akankah Samba menjadi harapan baru DFB?

Di ibu kota, bek tengah bertubuh kekar itu juga bertemu istrinya, Theresa, sesuatu yang kelak bisa membuat DFB bersukacita. Karena itu, Samba, yang menggantikan Haaland, memiliki kewarganegaraan Jerman. Di bawah asuhan pelatih Hanno Balitsch, ia sudah menjalani debut bersama timnas U-19 tak lama setelah mencetak dua gol melawan Norwich, setelah sebelumnya talenta yang sangat menjanjikan itu bermain untuk tim muda Three Lions. Selain seragam Inggris, ia juga bisa mengenakan seragam Prancis atau, seperti ayahnya dahulu, seragam Kongo.

Tentu saja, Samba belum harus menentukan pilihannya untuk membela salah satu federasi. Ia ingin mengambil waktu untuk memutuskan. Contoh dalam hal ini adalah Nicolo Tresoldi. Meski memiliki torehan gol yang luar biasa, ia baru ingin memutuskan apakah akan membela Jerman setelah Piala Eropa U-21 bersama tim pilihan DFB. Italia juga gencar memburu penyerang tersebut, yang karena latar belakang keluarganya yang beragam, seperti Samba, juga bisa bermain untuk Argentina. Selain itu, Samba juga mencerminkan nama belakangnya jika diartikan secara harfiah. Kemampuan menggiring bola, sentuhan, dan visi permainannya membuat pemain muda itu menghadirkan nuansa Brasil di lapangan.

Di sisi lain, ada pula kemiripan dengan Jamal Musiala. Pemain istimewa FC Bayern München itu juga pernah bermain untuk tim muda Inggris saat masih anak-anak. Setelah dua kali tampil untuk timnas Jerman U-16, ia bahkan sempat membela Inggris U-17 dan U-21. Baru pada 2021 pemain yang kini berusia 23 tahun itu memilih DFB dan sejak saat itu telah 46 kali mengenakan seragam berlambang elang.

Masa depan akan menunjukkan apakah Samba menempuh jalan serupa. Yang jelas, banyak hal mengindikasikan bahwa masa depannya akan cerah.