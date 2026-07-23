Seorang bintang baru asal Maroko masuk dalam daftar incaran klub Al Ittihad untuk direkrut selama periode bursa transfer musim panas ini, sehingga ia berada dalam persaingan dengan rekan senegaranya, Azzedine Ounahi.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Al Ittihad untuk mendatangkan Ounahi dari Girona pada bursa transfer musim panas ini, mengingat kebutuhan mereka untuk memperkuat lini tengah sebelum dimulainya musim mendatang.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" mengutip laporan dari "Fanatik" Turki, yang mengungkap keinginan klub Al Ittihad untuk merekrut pemain Maroko lainnya, Sofyan Amrabat, gelandang Fenerbahce, pada bursa transfer musim panas.

Al Ittihad belum mengirimkan tawaran resmi mereka hingga saat ini, karena klub Al Qadisiyah telah mendahului dengan menawarkan kepada klub Turki tersebut nilai sebesar 20 juta euro sebagai kompensasi atas pelepasan pemain Maroko itu.

Diperkirakan tawaran Al Ittihad akan mendekati tawaran yang telah dikirimkan Al Qadisiyah, sehingga kedua klub Saudi tersebut terlibat dalam persaingan sengit untuk mendapatkan Amrabat.

Fenerbahce belum menentukan sikap mereka terkait kepergian Amrabat hingga saat ini, karena mereka tengah mengkaji tawaran-tawaran yang diajukan, serta sejauh mana pengaruh ketidakhadirannya di skuad tim pada musim mendatang.

Nama Al Ittihad telah dikaitkan dengan sejumlah pemain di lini tengah, mengingat kebutuhan mendesak mereka untuk memperkuat posisi ini, seperti dua pemain Mesir Imam Ashour dan Marwan Attia, dua bintang Al Ahly, serta pemain Nigeria Raphael Onyedika dari Club Brugge.