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Ikon Spanyol Alexia Putellas resmi merebut kembali takhtanya di puncak sepakbola dunia setelah meraih Ballon d'Or Feminin ketiganya, menyamai rekor. Keberhasilan gelandang itu memastikan penghargaan bergengsi tersebut tetap diraih pesepakbola Spanyol untuk tahun keenam berturut-turut, berkat penampilan gemilangnya bersama Barcelona dan tim nasional.

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Dominasi Spanyol di puncak berlanjut

Putellas kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik di sepakbola wanita dengan meraih Ballon d'Or Feminin 2026. Gelandang berusia 32 tahun yang kerap dijuluki 'La Reina' itu kini menyamai rekor tiga gelar milik rekan setimnya di tim nasional, Aitana Bonmati. Kemenangan ini menjadi tonggak penting bagi sepakbola Spanyol: Putellas dan Bonmati membagi enam penghargaan terakhir di antara mereka, sejak kemenangan pertama Putellas pada 2021.

Putellas tampil sebagai pemenang dengan keunggulan jelas dalam pemungutan suara internasional yang melibatkan jurnalis dari 50 negara teratas FIFA. Ia mengungguli mantan rekan setimnya di Barcelona, Ewa Pajor, yang menempati posisi kedua, sementara penyerang produktif Manchester City, Khadija Shaw, berada di urutan ketiga. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Putellas, yang berhasil melewati perjalanan panjang untuk pulih dari cedera ligamen krusiatum anterior (ACL) parah yang dialaminya tepat sebelum Kejuaraan Eropa 2022.

Pidato kemenangan yang emosional

Saat menerima trofi di atas panggung, Putellas menyampaikan pidato menyentuh tentang sulitnya perjalanan kembali dari cedera. Ia menyoroti ketangguhan yang ditunjukkan bersama mantan rekan setim dan stafnya dalam menghadapi masa-masa sulit. "Kami mengalami momen-momen luar biasa sebagai sebuah tim, kami mengatasi berbagai kesulitan berupa cedera. Saya bangga pernah menjadi kapten kalian semua," katanya.

Gelandang itu juga menyempatkan diri berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang mendukungnya melewati masa-masa tersulit selama pemulihan. "Ini adalah trofi atas kerja keras saya, tetapi juga untuk orang-orang ini: keluarga, ibu, saudara perempuan, teman-teman, seluruh tim saya di luar lapangan, yang sudah lama saling mengenal. Saya sadar bahwa jika musim lalu saya bisa kembali menikmati permainan seperti dulu, itu berkat kalian. Saya ingat ketika kaki saya tidak berfungsi, rasa sakit di lutut saya, ketika saya belajar berjalan dan berlari lagi, dan ketika keraguan saya paling besar, kalian ada di sana," tambahnya dengan emosional.

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Statistik tak tertandingi pada musim empat gelar

Kemenangan sang gelandang didukung penampilan individu sensasional sepanjang musim, dengan torehan 21 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Ketika Barcelona meraih empat gelar bersejarah, Putellas memikul tanggung jawab lebih besar tanpa Bonmati yang cedera dan absen selama lima bulan pada musim tersebut. Kontribusi kreatifnya tak tertandingi: ia mencatatkan lebih banyak umpan ke sepertiga akhir lapangan dan menciptakan lebih banyak peluang dibanding pemain lain mana pun di liga-liga utama Eropa.

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Di Liga Champions, Putellas mencetak tujuh gol saat Barcelona meraih gelar Eropa keempat dalam enam tahun. Hanya penyerang spesialis seperti Ewa Pajor dan Alessia Russo yang mencetak lebih banyak gol darinya di kompetisi tersebut. Kemampuannya mengendalikan permainan terlihat dari keterlibatannya dalam 151 rangkaian permainan yang berakhir dengan tembakan. Catatan itu membuktikan pengaruhnya di lapangan tetap besar meski ia kini termasuk pemain senior dalam skuad.

Musim panas 2026 membawa perubahan besar ketika Putellas memilih tantangan baru di Women's Super League. Ia bergabung dengan London City Lionesses, sebuah proyek yang didukung miliarder Michelle Kang, setelah kontraknya di Catalunya berakhir. Perpindahan ke sepakbola Inggris tidak memperlambatnya. Dalam tujuh penampilan pertamanya di WSL, ia telah menyumbang tiga gol dan satu assist, menunjukkan kualitas yang sama seperti saat bermain di Spanyol.

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Putellas menginspirasi generasi berikutnya

Putellas menyampaikan pesan penyemangat tentang kesempatan bagi semua kepada generasi berikutnya. Ia mendorong anak-anak di seluruh dunia yang bercita-cita menjadi pesepakbola untuk menekuni olahraga yang mereka cintai. Ia menegaskan bahwa gender maupun latar belakang tidak boleh menghalangi impian seorang anak, dan lapangan sepakbola terbuka bagi anak laki-laki maupun perempuan yang benar-benar mencintai permainan ini.

"Untuk semua anak laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, jika kalian mencintai sepakbola dan ingin bermain sepakbola, bermainlah. Tidak masalah apakah kalian laki-laki atau perempuan. Tidak masalah dari mana kalian berasal. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan kalian tidak bisa melakukannya. Percayalah pada diri sendiri," ujarnya.