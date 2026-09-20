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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Bintang Barcelona terdahulu mengejutkan Yamal: Mbappe layak meraih Ballon d'Or

Ballon d'Or
Real Madrid
Barcelona
S. Umtiti
K. Mbappe
L. Yamal
J. Bellingham
Spanyol
Prancis

Dalam persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, bintang Barcelona terdahulu asal Prancis, Samuel Umtiti, menentukan pilihan favoritnya.

Situs Foot Mercato memublikasikan pernyataan Umtiti, yang ia sampaikan kepada saluran DAZN, jelang derbi Madrid antara Atletico dan Real di La Liga.

Samuel Umtiti menegaskan bahwa ia akan memberikan suaranya kepada rekan senegaranya, Kylian Mbappe, top skor La Liga, Liga Champions Eropa, dan Piala Dunia pada musim lalu.

Akun "DAZN Espana" memublikasikan potongan pernyataan Umtiti melalui akunnya, disertai keterangan "Umtiti sudah memutuskan: baginya, Mbappe layak meraih Ballon d'Or".

Umtiti berkata dalam pernyataannya, "Kepada siapa saya akan memberikan suara? Saya akan katakan kepada yang terbaik, bukan begitu? Kepada yang terbaik, karena Kylian Mbappe menurut saya menjalani musim yang luar biasa, dan mencetak banyak gol bersama klubnya dan tim nasional negaranya."

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Ia melanjutkan, "Jude Bellingham juga sangat bagus bersama timnas Inggris di Piala Dunia, tetapi saya orang Prancis, oleh karena itu saya akan memberikan suara untuk Kylian Mbappe."

Umtiti tidak berbicara mengenai peluang bintang Barcelona, Lamine Yamal, untuk meraih Ballon d'Or, meskipun ia menjuarai La Liga bersama Barca, dan sukses pula meraih Piala Dunia bersama Spanyol.

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